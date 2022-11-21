В Херсоне нет воды и света, но возобновили работу мозгопромывочной

21.11.2022  13:56 (Мск), Херсон
Михаил Рябов.  
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Дзен, Украина, Херсон


Сергей Гуцалюк, глава одесского отделения печально известного «Института нацпамяти Украины», отрапортовал о подготовке к началу проекта «Деоккупация исторической памяти» в Херсоне, оставленном российскими войсками.

Руководитель оккупационного украинского «Управления культуры» в Херсоне Светлана Думинская уже провела встречу с Гуцалюком, одним из инициаторов сноса памятника Екатерине II в Одессе.


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В Херсоне также побывал один из главных идеологов нацистского киевского режима – министр культуры Александр Ткаченко, бывший топ-менеджер телеканала «1+1» олигарха Игорья Коломойского. Как и приезжавший несколько дней назад Владимир Зеленский, высокопоставленный кандидат на денацификацию Ткаченко осуществил визит в оккупированный российский город безнаказанно. Официальной целью поездки была инспекция культурных учреждений – большинство ценностей, как известно, эвакуированы российской стороной при отступлении. Киев ожидаемо трактует это как «грабёж со стороны оккупантов».

Тем временем, очевидцы публикуют кадры из Херсона, где в условиях отсутствия света и работы водопровода местные жители вынуждены набирать воду из луж для бытовых нужд. Оккупационные украинские власти пытаются спасти ситуацию, развернув полевые кухни, однако очевидно, что это мизер.


Интересно, что в этих условиях ради пиар-картинки накануне от генераторов был дан свет в здание херсонского вокзала – Киеву спешил показать картинку прибытия первого поезда в занятый ВСУ город. Остальное население продолжало оставаться в темноте.

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