В Киеве эксперты призвали судить главу Нафтогаза

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Новости Украины

Киевских чиновников и политиков, которые не смогли организовать нормальную работу государственного и экономического аппарата, необходимо отдать под суд.

Об этом в ходе пресс-конференции в Киеве заявил эксперт энергетического рынка Украины Дмитрий Марунич, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Перед новым годом глава Нафтогаза Витренко на пресс-конференции сказал такую циничную вещь: «Нет таких стран в ЕС, которые позволили себе накопить столько газа, чтобы пройти отопительный сезон со стопроцентной уверенностью». Давайте посмотрим на все предыдущие годы, на Украине такой проблемы не было. Эти проблемы обозначились только сейчас. Согласен, что цены подскочили, но за что чиновники получают свои зарплаты, если они не могут элементарно организовать процесс и что-то предвидеть? Я считаю, что их нужно оттуда выгнать и лишить рекордных премий и передать расследовать вопрос правоохранительным органам. Вы понимаете, что мы как плательщики налогов содержим этих профнепригодных людей», – сказал он.

В свою очередь, глава украинского Союза потребителей коммунальных услуг Олег Попенко отметил, что все убытки от действий украинской власти будут переложены на простых граждан и увеличат тарифы за коммунальные услуги.

«Результатом политики правительства будут убытки государственных предприятий. Я думаю, что в бюджет «Центрэнерго» не заложена цена за газ в 70 гривен, который сжигали весь декабрь, потому что не было угля, а это будут прямые убытки. «Нафтогаз» тоже понесёт убытки. Что такое убытки государственных предприятий, которые работают на тарифы? Это значит, что в следующем году все тарифы будут поднимать, потому что государство не компенсирует это за счёт работы с монополистами и олигархами, а украинское государство компенсирует это единственным способом – перекладывает все убытки на простых потребителей», – заключил Попенко.

Напомним, ранее в Киеве заявили, что Украина должна готовиться к тому, что Россия неизбежно прекратит поставки газа через ее территорию после 2024 года.