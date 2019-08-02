В Киеве объявили Минские соглашения не имеющими юридической силы

02.08.2019, Киев, Ольга Козаченко

Подписанные в Минске соглашения об урегулировании конфликта в Донбассе не выполнялись и не будут выполняться.

Об этом в интервью телеканалу «112 Украина» заявил первый президент Украины Леонид Кравчук.

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«Минские соглашения не выполнялись, не выполняются, и поверьте мне, не будут выполняться. Потому что сама структура и сам статус минских соглашений таков, что он не несет ответственности за дела. Согласно Венской конвенции документ имеет юридическую, правовую силу, когда он подписывается главой государства, главой правительства или министром иностранных дел. В Минске документы подписывают люди, которым дается поручение», – сказал экс-президент.

По его словам, Верховная рада не сможет ратифицировать подписанный в Минске документ, поскольку он «не соответствует своему статусу».

«При всем уважении к минским соглашениям – раз не выполнялись пять лет, то не будут выполняться и в дальнейшем. Потому что ничего не меняется – статус остается. Поэтому мое мнение: провести национальный круглый стол, пока что в Украине, набрать туда важные пункты, которые реально можно уже делать, и это уже будет мнение общее, мнение круглого стола – украинского общества. А потом уже делать шаги дальше», – заявил Кравчук.

Стоит заметить, что Минские соглашения стали частью единогласно принятой в феврале 2015 года резолюции Совета безопасности ООН, которая является обязательной к исполнению странами, входящими в организацию.