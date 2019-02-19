В Киеве продолжают фантазировать, какой была бы Украина с Крымом и Донбассом

19.02.2019, Киев, Игорь Петров

Правящий на Украине режим не желает возвращать Крым и Донбасс, поскольку нынешнюю киевскую власть там не любят, и она делает все для замораживания конфликта, а не для реинтеграции этих территорий в украинское государство.

Об этом на пресс-конференции в Киеве заявил директор Украинского института анализа и менеджмента политики Руслан Бортник, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Все, что предлагает Порошенко в последние 2-3 года – это замораживание конфликта. максимальное отчленение Крыма и Донбасса от Украины, чтобы они информационно не влияли на украинскую территорию.

Максимальное замораживание конфликта – для того, чтобы он остался только инструментом внутреннего политического управления, но не фактом, который влияет на непосредственную политику.

На это нацелены и нынешние заявления Порошенко. Он демонстрирует, что его задача – дальнейшее отделение этих территорий и замораживание.

Реинтеграция Крыма и Донбасса для нынешней политической системы смерти подобна. Если в электоральное поле вернется 6 млн нелояльного электората, то президент будет другим, партии в парламенте будут другими, и политика Украины будет другая», – сказал Бортник.