В Киеве рассказали, когда возобновятся обстрелы Донбасса

31.08.2020, Киев, Вадим Москаленко

После проведения местных выборов Верховная рада, скорее всего, пролонгирует прошлогодний закон об особом статусе, что никак не повлияет на переговоры и перемирие на Донбассе, которое вообще может оказаться лишь предвыборным ходом.

Об этом на пресс-конференции заявил украинский политолог Денис Гаевский, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Особый статус Донбасса, как принято называть в медиа, или закон об особенностях местного самоуправления в ОРДЛО – думаю, мы увидим то же самое, что в предыдущие годы – сугубо техническая пролонгация, которая никак не влияла на продвижение в переговорном процессе.

Если вспомнить прошлый год, то «слуги народа» использовали ту же риторику Порошенко, что этот закон надо продлить ещё на год для того, чтобы с России не сняли санкции. Думаю, под этим же оформлением будет принят законопроект и в 2020 году, ближе к концу года.

Если давать прогноз относительно этого законопроекта и в целом ситуации по Донбассу, то, несмотря на то, что сейчас перемирие более или менее соблюдается, тяжело делать прогнозы относительно того, что будет после завершения местных выборов. Как бы не оказалось так, что нынешнее перемирие – это предвыборный ход», – рассказал Гаевский.

Отметим, что подписанный Петром Порошенко осенью 2014 года закон «Об особом порядке местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей» без изменений в Конституции Украины является лишь одним из пунктов Минских соглашений, опираясь на который, Киев декларирует свою приверженность к соблюдению договорённостей, чтобы требовать от Запада продления антироссийских санкций.

Как сообщал «ПолитНавигатор», ранее президент Украины Зеленский сменил командующего ССО ВСУ, чтобы добавить «агрессивную» составляющую в зоне «ООС». Кроме того, на Херсонщине провели учения ПВО, с упором на опыт, полученный в боях на Донбассе.