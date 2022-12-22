В Киеве сокрушаются: Подписывать мир с РФ будем на худших условиях, чем в начале СВО

Украине придется подписывать мирные соглашения с Россией, но уже на гораздо более худших условиях, чем это было еще весной этого года.

Об этом в интервью украинскому журналисту и антироссийскому пропагандисту Александру Шелесту заявил киевский политолог Михаил Чаплыга, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube, Facebook и Viber.

По мнению эксперта, такая подпись невозможна в двустороннем формате, потому что будет воспринята как предательство населением любой из стран-подписантов. Поэтому достижение договоренностей возможно лишь на глобальном уровне.

«В плоскости Украина-РФ решений нет в принципе. Поэтому, если решение уравнения лежит на более высоком уровне, потому что если это внешнее, огромное решение там, по тебе, ты приходишь к себе домой, к своим родным и близким, и говоришь: «Уважаемые родные и близкие, я не предатель, это ОСББ нашего дома решило для всех. И тогда, в принципе, какие к тебе вопросы – это же ОСББ дома решило, правда? Нормально. А если бы сам пошел и договорился с соседом на лестничной площадке, то твои родные что сказали бы? Что ты, курва, зрадник, и выселили тебя. Теперь понятно, почему нужен уровень?», – сказал эксперт.

«Поэтому «Стамбул-2» является маленькой конфеткой внутри, орешком в этой шоколадке «Ялты-2». И эта «Ялта-2» будет, я еще с апреля сказал. Вопрос в другом – вопрос в том, что любое подписание чего-либо подписывается на текущей позиции. Когда вам рассказывают, что мы готовы, но при условии яблонь на Марсе, я обычно даже не слушаю это. В принципе, мне это неинтересно. Подписывается на текущих условиях, всегда», – заявил Чаплыга.