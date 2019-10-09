В Киеве сожалеют, что Европа не позволяет завалить Донбасс трупами

09.10.2019, Киев, Вадим Москаленко

Киев не может завершить войну в Донбассе вооруженным путём, так как военная мощь ЛДНР намного превосходит украинскую, да и международное сообщество не позволит утопить Республики в крови, поэтому Владимир Зеленский вынужден искать мирные пути разрешения конфликта.

Об этом в эфире одесского телеканала «Магнолия ТВ» заявил председатель общественного совета при Министерстве по вопросам «временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц», донецкий переселенец Геннадий Борисичев, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Мир Тесен, Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости

«Войну в любом случае рано или поздно надо заканчивать. Это нормальная, классическая, практика, когда войска постепенно отводятся и стороны демонстрируют друг другу свои положительные намерения. Другого выхода история просто не придумала.

Существует ещё военный путь, но сам Пётр Алексеевич Порошенко и военные эксперты давно сказали, что нету военного пути в решении этого конфликта. РФ, инструкторы, которые находятся на территории ЛДНР, техника, которая там находится, намного превосходят по мощности ВСУ.

Кроме того, что самое страшное, в случае прямого военного конфликта, так как боевики находятся на территории мирных городов, будут просто колоссальные жертвы, на которые ни одна европейская страна, ни международное сообщество, ни другие международные организации, не дадут зелёный свет», – резюмировал он.

Напомним, украинская сторона не приступила к возобновлению предусмотренного Минскими соглашениями разведения сил и средств на участке фронта в районе поселка Золотое.