В Киеве тысячи протестующих пошли на штурм Рады

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Новости Украины

Несколько тысяч предпринимателей вышли к Верховной раде на акцию протеста против тотальной фискализации.

Акция проходит в рамках украинского протестного движения «SaveФОП», передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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По данным местных СМИ, всего на митинг пришли три-четыре тысячи человек. Они требуют, чтобы депутаты начали рассматривать закон об отмене обязательных кассовых аппаратов.

Акция растянулась на близлежащие улицы, в результате чего автодвижение не нескольких дорогах оказалось перекрыто.

Протестующие потребовали от депутатов, которые в это время находились в здании парламента на пленарном заседании, выйти к ним и ответить на вопросы. «Депутаты, выходите к народу!», «Мы требуем законным способом оставить нам наши рабочие места, не дадим снова нас обдурить!» – кричали они.

Однако ни один парламентарий так и не вышел к людям. Возмущённые предприниматели предприняли попытку прорваться к зданию Рады, но были остановлены кордоном полиции. Митинг перерос в столкновения с правоохранителями.

Сотрудники МВД, в свою очередь, попытались разогнать протестующих – они начали зачистку площади от недовольных предпринимателей, арестовали несколько десятков человек. В результате столкновений некоторым митингующим потребовалась медицинская помощь.

По данным находящихся в парламенте СМИ, депутатов Верховной рады эвакуировали с заседания через подземный переход, «в здании остались только журналисты и охрана».

Произошедшее прокомментировал экс-депутат Верховной рады Алексей Журавко. По его мнению, протесты на Украине будут только расти.

«Это только начало, будет ещё хуже. Не только ФОПы будут объединяться, но и другие. Это связано с ухудшением экономического, хозяйственного состояния – газ, электроэнергия, коммуналка. Как всегда, политики сегодняшнего украинского разлива обвинят в этом Россию, мол, Москва дестабилизирует ситуацию. А на самом деле – дестабилизация на Украине происходит от самих властей Украины, которые сегодня обманывают и ФОПы эти, и народ, и бизнес. Но я не исключаю, что частично есть проплаченные люди с окружения Порошенко и прочих представителей радикального политического фронта. И всё это начнёт объединяться. В будущем ждём очередные проблемы. Не исключаю, что если ситуация будет накаляться внутри, то это может стать ещё одним фактором, когда Зеленский может пойти войной на Донбасс», – рассказал Журавко «ПолитНавигатору».

В свою очередь, политолог и экономист Александр Дудчак выразил мнение, что данные волнения майданом пока что назвать нельзя, однако это – «пробный шарик».

«Украина разбалована майданами. И выходить бесплатно на площади, чтобы покричать «Ганьба! Геть!» – очень сложно заставить местных граждан, даже, когда протест может касаться той вышиванки, ближе которой к телу уже нет. Зато, когда есть и материальные стимулы, и моральные, тогда можно выйти», – отметил эксперт.

По его словам, недовольством ФОПовцев будет с удовольствием пользоваться экс-президент Украины Пётр Порошенко.

«Справедливых поводов требовать от власти перемен – море. Куда ни ткни пальцем – коммуналка, здравоохранение, образование, ЖКХ, условия существования мелкого и среднего бизнеса, низкие доходы населения, пропасть в доходах у верхушки и простого люда, и т.д., и т.п. ФОПы – не самая большая группа населения, поэтому нынешние волнения не слишком опасны для власти. Но, пожалуй, одна из самых дееспособных, если дело касается их кармана. Вероятно, Пётр Алексеевич после возвращения и непосадки начинает дразнить Владимира Александровича и разжижать стул, на котором пытается усидеть нынешний «Вырок». Первый пробный шар брошен, следим за развитием событий», – добавил Дудчак.