Под Радой протестуют предприниматели, обвиняя Зеленского в предательстве

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Новости Украины

Несколько сотен предпринимателей вышли к украинскому парламенту на акцию протеста против обязательного использования кассовых аппаратов.

Об этом из Киева передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Это уже не первая акция из-за введения кассовых аппаратов. Предприниматели собирались под стенами парламента несколько раз, начиная с февраля 2020 года. В прошлом году им удалось добиться временной отсрочки введения кассовых аппаратов, хотя уже тогда они заявляли, что это не решит проблему, а лишь облегчит им жизнь на некоторое время.

В настоящее время малые предприятия используют систему упрощенного бухгалтерского учета, а государство хочет ввести для всех предпринимателей полный бухгалтерский учет. Всем нужно будет купить и кассовые аппараты а также нанять бухгалтера, который будет вести учет. Каждый предприниматель ежедневно должен будет передавать в налоговую отчет о движении денежных средств. За любые ошибки в передаче отчетов предпринимателей будут штрафовать. Понятно, что они выступают против перевода на полный бухгалтерский учет и тотальной фискализации.

Митингующие пришли к Раде с плакатами с надписями «Президент! Держи слово! Проект срочно в зал!»: «Защитим упрощенку!», «Защити свой бизнес!», «Не слышишь ФОП – теряешь рейтинг», «Презент, не убивай малый бизнес» и «Презент, ты предал ФОПов».

«Мы выходим в поддержку законопроектов, наработанных советом при Офисе президента, в этом совете мы наработали четыре законопроекта по четырем направлениям – это отмена тотальной фискализации, отмена штрафа за рыночный надзор, либерализация трудового законодательства и уменьшение ставок за эквайринг», – заявил журналистам президент ОО «Всеукраинская профессиональная ассоциация предпринимателей» Борис Эмельдеш.

Стоит подчеркнуть, что за более чем полтора года подобных акций малого бизнеса предпринимателям так и не удалось добиться полной отмены фискализации. При этом год назад акции были намного более многочисленными, под Радой собиралось до 20 тысяч человек.

На данный момент парламент в первом чтении и в целом поддержал инициированный президентом Зеленским законопроект №4439-д относительно отсрочки обязательного применения кассовых аппаратов физическими лицами-предпринимателями. Как уже было сказано, он не решает проблему по существу, а лишь предоставляет отсрочку до 1 января 2022 года обязательного применения кассовых аппаратов для физических лиц-предпринимателей, являющихся плательщиками единого налога второй – четвертой групп. Сегодняшняя и следующие акция в лучшем случае приведут к дальнейшей отсрочке введения обязательных кассовых аппаратов.