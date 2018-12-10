В Киеве вынашивают планы превратить Донбасс во вторую Сирию

10.12.2018, Донецк, Владимир Гладков

Киевское командование планирует реализовать в Донбассе «сирийский сценарий», устроив в Донбассе химическую диверсию на промышленном предприятии и, таким образом, получить карт-бланш на атаку «агрессора» в лице ДНР.

Такое мнение в комментарии корреспонденту «ПолитНавигатора» высказал военнослужащий армии ДНР в отставке Игорь Немодрук.

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«Такой сценарий очень даже возможен, потому что им нужен повод, чтобы выбраться из сложившейся патовой для них ситуации. У них есть желание смахнуть шахматы с доски и начать игру по-новому. Для этого они будут организовывать очередные провокации. А так, как фантазия у них не особо богатая, то они пытаются последовать сирийскому примеру, где бездоказательно обвиняли Россию в химических атаках. Они рассчитывают, что и в данном случае можно так поступить. Со стопроцентной уверенностью утверждать, что это будет именно так, я не могу, однако это очень похоже на правду», – отметил он.

При этом, по мнению экс-военнослужащего, армия ДНР способна будет отразить украинское наступление, которое, при этом, может обернуться серьезным кровопролитием.

«Если они попрут, нам будет тяжело, хорошо умоемся кровью, но, тем не менее, армия есть армия, она обязана защищать свою землю, поэтому будем стоять и защищать», – резюмировал Игорь Немодрук.

Напомним, как ранее сообщил замкомандующего оперативным командованием ДНР Эдуард Басурин, украинское командование планирует устроить крупную химическую диверсию в прифронтовом Мариуполе для получения предлога на проведение масштабной наступательной операции на территории ДНР.