В Киеве закрасят скандальный мурал Богородицы с Джавелином – он оскорбляет чувства верующих

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Новости Украины

Всеукраинский совет церквей и религиозных организаций выразил протест против создания в Киеве мурала «Святая Джавелина». По мнению церковников, рисунок оскорбляет чувства верующих.

«Стены многоэтажек в столице являются не частной галереей, а публичным пространством, поэтому при создании новейших художественных продуктов на них просим соблюдать нормы украинского законодательства, которое обязывает с должным уважением относиться к религиозным убеждениям членов украинского общества», – призывает Совет Церквей.

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Свой протест по поводу мурала «Святая Джавелина» Всеукраинский Совет Церквей и религиозных организаций направил президенту Украины Владимиру Зеленскому и киевскому городскому голове Виталию Кличко.

«Мы, верующие люди Украины, выражаем категорическое невосприятие и протест таким выражениям публичного псевдоискусства, которые используют религиозные чувства и символы, как объект пародии», – отмечают украинские религиозные деятели.

Также Всеукраинский Совет Церквей и религиозных организаций призвал украинскую общественность «оставаться воинами Света» и не популяризировать мат, в частности на уличных билбордах и в рекламе, имея в виду захлестнувшую украинское городское пространство волну скандальной наружной рекламы с придуманной пропагандистами матерной фразой в отношении «российского корабля».

Напомним, мурал «Святая Джавелина» уже начали рисовать на доме по улице Авиаконструктора Антонова 13 в Соломенском районе Киева. На нем якобы Богородица держит в руках переносной противотанковый ракетный комплекс FGM-148 «Джавелин».

Киевское издание УНН сообщает, что обращение церковников возымело действие и скандальный мурал в виде Божией Матери с ППРК «Javelin» в руках могут зарисовать. Об этом в комментарии изданию рассказал один из рабочих, создававших мурал.

«Сказали, что надо перерабатывать. Или скандал из-за того, что Божья Матерь с «Джавелином», или кто его знает. Но сказали переделывать», – сообщил источник издания.