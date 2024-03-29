В Киеве жалуются: Даже теракты не могут спровоцировать Россию на неадекватные действия

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За два года войны и терактов бандеровцам так и не удалось спровоцировать Россию на чрезмерный ответ, от последствий которого мог бы ужаснуться весь мир.

Об этом в эфире интернет-канала «Вышка» заявил политолог Вадим Карасев, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Когда Путин заявляет о так называемой «санитарной зоне», я правильно понимаю, что речь идёт о харьковской и Сумской областях? Идёт ли уже реализация этой стратегии?», – спросила ведущая.

«Не знаю, что это значит конкретно. Думаю, и никто не знает, это определится по результатам военных действий. Но не надо её недооценивать. Это военная машина, она прёт, как каток. Это серьёзная военная сила. Она такая безэмоциональная государственная военная машина. Они не отвлекаются на эмоции. Эмоции – это туда, к дуракам из Госдумы, которые спорят – вводить смертную казнь или нет», – сказал Карасев.

Он пожаловался, что бандеровцам так и не удалось спровоцировать Россию на по-настоящему мощный ответ.

«Это очень серьёзная машина, их просто так из эмоциональной колеи не выбьешь. Сколько раз мы пытались беспилотниками… по Кремлю даже шарахнули – рассчитывали, что они ответят, что медведь проснётся, и начнёт рычать. Но они же рациональные люди. Путин и вся его компания – фактически западники. Антизападные западники, с другим видением Европы. Если мы рассчитываем их выбить из колеи, и шарахнут так, что мир ужаснётся – нет, они так действовать не будут», – добавил политолог.