В Космаче было начало: женские марши против мобилизации угрожают всей Украине – Тука
Россия, пользуясь тем, что на Украине продолжается мобилизация, проводит большую спецоперацию по дестабилизации «незалежной». За жителями села Космач на Ивано-Франковщине, которые противостоят сотрудникам ТЦК, «торчат бороды попов Московского Патриархата».
Об этом на канале «Сейчас» заявил бывший замминистра по вопросам «временно оккупированных территорий» Украины, экс-гауляйтер Луганской области Георгий Тука, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
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«Мы свидетели начала большой российской спецоперации против нашей страны. Это яркий пример использование того, что называется мягкой силой. К сожалению, это абсолютно недооценивается нашей властью, и далеко не только нашей. Если посмотреть, наш враг Герасимов отмечал, что по его оценкам, более 80 процентов успеха на театре военных действий зависит от использования именно мягкой силы.
Что я сейчас наблюдаю? Два года в информационном поле Украины превалировали настроения – за 2-3 месяца война закончится, летом будем пить кофе в Ялте, в мае дадим на Токмак, отрежем Крым, и в августе будет у нас курортный сезон в Крыму. Подобные настроения насаждались в украинском обществе, что явно не способствовало мобилизации населения на решение вопроса отпора агрессору.
Вторая составляющая. Начали всё чаще возникать разные акции женщин, близкие которых находятся в плену. Вынужден напомнить, что в своё время подобные акции устраивала Надежда Савченко.
То, что произошло в Космаче, я очень внимательно следил за мнениями, которые звучали в том зале. Ну, известное мнение про агрессию – какая агрессия? Мы не знаем никакой агрессии», – рассказывал Тука.
Ведущая канала обратила внимание на то, что именно этот тезис начали «дико тиражировать» в украинских соцсетях.
«Тезисов было много. Там женщины объясняли и потери, говорили, сходите на кладбище, посмотрите, сколько у нас павших героев и так далее. Но почему-то именно за этот тезис схватились. И это не российские какие-то соцсети всё это постят», – сказала пропагандистка.
Тука повторил, что речь идёт о «мощной спецоперации», и таких тезисов несколько.
«Например, об отсутствии агрессии. Прозвучало в комментариях: чего это наши ребята из Западной Украины должны защищать схидняков, когда схидняки у нас здесь сами скрываются? Прозвучал тезис о том, что воюют бедные, а богатые не воюют. Это такие показательные вбросы, которые распространяются, в том числе, соцсетями», – ответил экс-чиновник.
Он возмутился бездействию СБУ на местах.
«У меня возникает большой вопрос, и вопрос не к представителям ТЦК, а к сотрудникам СБУ. У меня нет никакого сомнения, что в той «громаде», которая собралась в том зале, есть активные люди, которые среди обычных селян распространяют именно эти тезисы. Я не удивлюсь, если где-то за кулисами маячат бороды попов Московского Патриархата. И большой вопрос к СБУ: чем вы там на местах занимаетесь?
Уверен, что события, которые произошли в Космаче – это только начало. Эта волна будет нарастать и, к сожалению, как бы это ни было больно, в ближайшие дни мы должны стать свидетелями женских маршей с лозунгами «Верните наших мальчиков домой». Ситуация внутри страны довольно угрожающая», – выразил опасения Тука.
Спасибо!
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