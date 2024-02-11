«Набрасываются, как животные» – фотокор о протестах против мобилизации на Западной Украине

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Жители Западной Украины отказываются идти в окопы и говорят в лицо представителям военкоматов (переименованы в ТЦК), что это не их война, которую киевские власти превратили в бизнес.

Об этом в эфире львовского телеканала NTA рассказал украинский фоторепортёр Ян Доброносов, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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Доброносов рассказал, как побывал на встрече представителей ТЦК и «громады» (общины) населённого пункта Космач Ивано-Франковской области после инцидента, когда разъярённые жители села избили женщину с ребёнком, заподозрив её в сотрудничестве с военкомами.

«Они встретились с ТЦК, чтобы решить с ними технические вопросы, когда ТЦК где-то там превышает свои полномочия, где-то они там кому-то заломали руки – то, что они там им предъявляют, условно, какого-то ребёнка задержали, который выглядит как взрослый, а 10-й класс школы. Как бы они встретились для того, чтобы не было таких облав, чтобы люди могли ходить по этому Космачу более уверенно, чтобы всё это решить. Это всё было после скандала, когда якобы побили женщину и её ребёнка в машине. Когда им представители ТЦК прямо пообещали, что всё, не будет этих разных незаконных вещей, задержаний и так далее, типа, просто не прячьте своих мужчин, и будет легче работать. На что они откровенно сказали, что мы вам мужчин не дадим», – рассказал Доброносов.

По его словам, жители села набросились на военкомов со всей «животностью».

«Я не знаю, такой принцип животности. Просто закидали со всех сторон этих сотрудников разными обвинениями, грязью, словами, что вы там занимаетесь бизнесом, что у нас в государстве война – бизнес, просто какой-то поток сознания. Даже я постоянно оправдывался, что я там снимаю. Не хочется чего-то, что можно квалифицировать как очень плохое. Я не хочу, чтобы это принимало такой уровень, когда это могут делать разные «громады» и так далее. К сожалению, у нас война. Люди немного путают, они там говорят – у нас нет войны и так далее. Не все, нет. Но вся эта «громада» выступила, скажем так, некрасиво», – пожаловался обслуживающий бандеровцев фоторепортёр.

Телеведущий испуганно добавил, что «если пойдёт лавина таких «громад», это будет катастрофа».

Отметим, ранее эксперты констатировали, что ужас от мобилизации на Западной Украине уже достигает масштабов психиатрии.