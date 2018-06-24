24.06.2018, Симферополь, Михаил Рябов

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В Крыму погиб видный меджлисовец

В городе Старый Крым в ДТП погиб известный участник проукраинских и меджлисовских акций Сервер Караметов. Он был сбит машиной и умер в больнице, не приходя в сознание.

«Ему было 77. Несмотря на свой возраст и состояние здоровья, он практически не пропускал ни одного судебного процесса над крымскими татарами», – хвалит погибшего сотрудник меджлисовского телеканала ATR Шевкет Наматуллаев.

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Караметов участвовал в Евромайдане, после воссоединения Крыма с Россией ездил в Киев на украинские акции за возвращение контроля над полуостровом.

В прошлом году за участие в несанкционированном пикете в поддержку меджлисовца Ахтема Чийгоза был арестован полицией.

«Это тот самый дедушка, который призвал крымских татар не отсиживаться дома, а бороться всеми возможными способами. Через несколько дней на улицы с такими же плакатами вышли около десяти человек. А еще через несколько дней – больше ста человек в разных уголках Крыма держали такие же плакаты и требовали прекратить преследование крымских татар», – пишет Наматуллаев.

«Тот случай, когда говорят: страна понесла невосполнимую потерю … символ борьбы, национального и человеческого достоинства», – сокрушается бежавшая в Киев пропагандистска Валентина Самар.

Похороны Караметова пройдут сегодня.