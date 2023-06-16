В Крыму пресечена деятельность украинца, воспевавшего террориста Басаева

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Российские спецслужбы продолжают обезвреживать экстремистов, действующих в Крыму.

Так, на полуострове пресекли деятельность гражданина Украины, оправдывающего терроризм.

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Об этом «ПолитНавигатору» сообщили в УФСБ России по Республике Крым и городу Севастополю

«УФСБ России по Республике Крым и городу Севастополю пресечена противоправная деятельность гражданина Украины, который подозревается в публичном оправдании терроризма, совершенном с использованием сети «Интернет». Установлено, что житель г. Севастополя 1969 г.р. в социальной сети «ВКонтакте» размещал материалы, оправдывающие деятельность основателя запрещенной террористической организации «Конгресс народов Ичкерии и Дагестана» Ш. Басаева, и направленные на признание идеологии и практики терроризма правильными, нуждающимися в поддержке и подражании», – говорится в сообщении.

Следственным отделом УФСБ возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 205.2 УК РФ. Санкция статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок от пяти до семи лет.