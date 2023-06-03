В Крыму призывают ФСБ взять под опеку отряды теробороны

Территориальную самооборону должно контролировать ФСБ, как это было в Великую Отечественную войну с партизанскими отрядами. Тогда вопросы подготовки и вооружения выйдут на качественно иной уровень.

Как передает корреспондент «ПолитНавигатора», в эфире «Крым 24» участник боевых действий в Афганистане, депутат Госсовета Крыма Сергей Тарасов отметил, что организованные отряды народного ополчения и территориальной обороны в 2014 году сыграли огромную роль – противник знал, что ему окажут сопротивление. То же самое будет в Белгородской, Брянской и Курской областях.

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«Они уже свой нос туда не сунут, – убежден Тарасов. – Во-первых, информация уже существует о том, что есть некое воинское формирование, вооружённое, подготовленное, это уже, будем так говорить, настораживает. Естественно, есть продвинутые ребята, которые, имея боевой опыт в Чечне, в Сирии, в Афганистане, понимают, что, если боец встал в окоп, это не значит, что у него есть стрелковая ячейка. Они знают, что нужно позицию оборудовать, какие-то ловушки поставить, взрывные заграждения. Понятно, что это, всё-таки, не спецподразделение, не штурмовое подразделение, но оно тоже должно быть обучено ведению боевых действий в условиях траншеи, в условиях окопа и вообще в условиях противодействия. То есть, оно должно стрелять».

Но стрелковое оружие теробороновцам никто не дает, и даже имеющееся в наличии у охотников не привлекает, подчеркивает военный эксперт Руслан Казанцев.

«Давайте с 2008 года точку отсчёта возьмём, – предложил он. – Милитаризовать детей нельзя, ничего нельзя, теперь мы уже подходим к специальной военной операции, и чем ближе мы подходим, тем больше как бы нельзя. У нас отбирают у гражданского населения оружие, создавая невыносимые законы для охотников, для стрелков. Начинаются проблемы особенно с принятием последнего закона», – подчеркнул он.

Казанцев считает, что владельцы легальных «стволов» могли бы помочь в охране границы.

«Вот сейчас: собрали у Росгвардии данные по населению с охотничьим оружием, выставили их, привлекли к теробороне, они, как минимум, знают правила обращения с оружием, они знают законодательство, потому что они все сдавали экзамен. Даже, хотя бы имея вот эту базу, мы можем как бы загрузить и создать что-то прямо на ходу».

Однако подготовка теробороновцев вызвала сомнения у военного инструктора и корреспондента Олега Блохина.

«Когда говорят, что их обучили, хочется спросить, чему их учат? Чему могут научить? Он с этим оружием должен утром приходить, он должен спать с ним. Вот своим бойцам я говорю: ты оружие не снимаешь, ты его вешаешь за спину. Мы выработали алгоритм, заводим их в окоп, в том числе и сопровождение инструкторов идёт до самого окопа, если какие-то казусы случаются с новичками, их поддерживают. Хотя это не всегда рациональное использование. Вот так же тероборона в годы Великой Отечественной войны – это были отряды, скорее партизанские, они были под НКВД. Значит сейчас ФСБ – это их задача, их можно потом в оперативное подчинение Минобороны предать, но именно ФСБ должны эти отряды взять под крыло, контролировать, обучать и сделать из них хороших охотников, которые вот там бы в лесу не позволили случиться тому, что случилось, выискивали. Особо одарённые пацаны, которые бы умели, они бы вот эти все огневые точки искали, подавляли даже на территории противника. Почему наши не ходят на территорию противника? Вопрос, время-то уже прошло. Почему нельзя было из этих людей отобрать и сделать такие группы? Почему стратегические объекты охраняют бойцы с пистолетом Макарова? Вопросов много, очень много».

Депутат Госдумы Андрей Гурулев считает, что территориальную оборону нужно закрепить за Росгвардией, или ввести в штат Министерства обороны.

«Будет предельно понятно, кто их будет обеспечивать оружием и боеприпасами, и чем быстрее это будет, тем лучше. Без оружия они ничего не сделают. Причем их надо не только стрелковым оружием обеспечить, я предполагаю, что нужно поставить противотанковые средства, хотя бы гранатометы. А если еще появится легка артиллерия, типа 52-миллимитровые минометы, и их обучат ею пользоваться, они вполне себя будут уверенно чувствовать. К этому надо идти. Такие предложения есть, мы ждем, когда их решат», – сообщил депутат.