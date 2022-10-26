В Крыму рассказали о неизбежных проблемах из-за доставки товаров большегрузами

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Новости Украины

Проблемы с доставкой грузов в Крым через Керченский пролив неизбежно приведут к росту цен на товары.

Стоимость фуры из Краснодара в Крым выросла в 3-4 раза, причем как через переправу, так и сухопутным маршрутом через Таганрог и Мариуполь, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Сегодня в полночь вступает в силу распоряжение губернатора Краснодарского края по ограничению грузоперевозок в сторону Крыма. Количество транспорта на накопительных площадках со стороны Тамани достигло максимума. Фуры с почтовыми пересылками, мебелью и прочими товарами, не попадающими под первоочередную группу товаров, стоят в очереди на переправу больше 10 дней.

Паромная переправа не в состоянии переварить весь грузовой трафик даже с учетом пяти автомобильных паромов. Поэтому было принято решение оставить морской путь только для товаров первой необходимости, скоропортящихся грузов, военной техники. Но в любом случае перевозка большегрузами станет дороже.

«Стоимость машины по маршруту Краснодар-Симферополь ранее обходилась в пределах 50-70 тысяч рублей по безналичному расчету. Сейчас стоимость такой же машины с товаром обходится 150-200 тысяч рублей и за наличный расчет, – сообщила глава комитета Госсовета Крыма по экономической политике и промышленности Оксана Доброрез. – За такую же сумму машина проходит по маршруту через Мариуполь. Большинство водителей отказываются ехать либо просят компенсацию, что составляет проблему найти машину, которая привезла бы товар в магазины Крыма. В такой ситуации увеличиваются расходы компании, и в дальнейшем увеличивается себестоимость привезённого товара».

Сейчас в рознице повышения цен нет, но это за счет товарных остатков, по мере реализации которых новые товары будут завозить уже по новым ценам с возросшими транспортными расходами. В Госсовете Крыма надеются на Ассоциацию грузоперевозчиков России, которая сможет сдержать цены на прежнем уровне. Но даже альтернативным сухопутным путем дополнительных расходов не избежать.

«Количество грузовиков на маршруте через новые территории с каждым днём увеличивается, – сообщил в своем телеграм-канале глава ассоциации, экс-министр транспорта Крыма Анатолий Цуркин. – Пробку на отрезке Таганрог-ДНР сократили, сегодня ожидание в очереди для фур 6-9 часов, вместо 2-3 суток ранее. До идеальной далеко, но терпимо. Легковые 1-2 часа. В части контролирующих органов (МВД ДНР, Полиция РФ, ГИБДД РФ) ситуация плачевная. Если крымские силовики лояльно относились к водителям Запорожской, Херсонской областей, где-то подсказывали как правильно заполнять документы с учетом российского образца и много других мелочей, то народная милиция ДНР и силовики Ростовской области просто цепляются к мелочам. На дорогах устанавливаются негласные поборы, и никого особо не волнует, что существует переходный период, установленный федеральным конституционным законом, и часть документов и бланков действует, как переходящие. Неоднократно приходится выезжать на места и разъяснять ответственным положения российского законодательства в части 7ФКЗ».

Поскольку грузовое движение по Крымскому мосту откроется только через месяц, в Крыму хотят собрать представителей Краснодарского края, Донецкой Народной республики и Законодательного собрания Ростовской области для обсуждения вопроса проезда большегрузов через новые территории. Водителей смущает отсутствие связи на большом отрезке пути, комендантский час в ночное время и пробки на блок-постах, которых можно избежать при обмене информацией о проверенных авто и грузах. Главное ограничение в пункте пропуска Новоазовск, не рассчитанном на большой поток транспорта.