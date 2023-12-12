В Крыму украинский агент рассказал, как взрывал машину помощника вице-премьера

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МВД Крыма опубликовало видео подрыва автомобиля помощника вице-премьера Запорожской области Владимира Епифанова и задержания подрывника – Игоря Дынского, которого завербовало ГУР Украины.

39-летний мужчина несколько раз провозил через КПП «Джанкой» взрывчатку для организации диверсий в Крыму, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Автомобиль Toyota Land Cruiser, в котором ехал сам Епифанов, его секретарь и охранник, подорвали 19 июня на Евпаторийском шоссе. Первоначальная версия была о взрыве газового баллона – автомобиль ездил на газовом топливе. Епифанов сообщил, что накануне газовый баллон проверяли на СТО в Симферополе.

«По результатам проведенных экспертиз полицейские установили, что в автомобиле сработало взрывное устройство. Злоумышленник задержан, в ходе обыска у него изъяты взрыватели и взрывчатое вещество иностранного производства», – сообщили в МВД по республике.

На допросе Дынский признался, что его завербовали по наводке друга, который предложил работу по перевозкам на Украину. Общение с заказчиком происходило через мессенджер «Signal», звонивший представился Павлом и дальше давал задания.

С марта по апрель Дынский трижды выезжал в Мелитополь с целью проверки работоспособности пограничной системы МАПП «Чонгар».

«На третий раз он мне сказал, что надо будет оттуда перевести посылку. Я его спрашиваю, что в посылке будет? Он не ответил. Я понимал, что это что-то незаконное, взрывчатое вещество. Но я не знал и говорю: блокпосты ещё нормально можно проехать, сильно не смотрят. А на границе там досматривают машину хорошо… и собака, не поеду. Где гарантии, что я смогу нормально проехать и меня там не задержат? Он говорит, не переживай, всё будет обработано от собак специальной жидкостью. Скинул координаты, несколько фотографий, где находится то, что надо забрать», – рассказал Дынский.

Посылку из Мелитополя предстояло сфотографировать и отвезти по заранее указанному месту. А дальше скинуть геоточку куратору.

«По заданию Павла, я в Мелитополь съездил четыре раза за посылкой, привозил их четыре раза в Симферополь, раскрывал в гараже, фотографировал, скидывал ему фотографии, потом обратно запаковывал. Отвозил в Феодосию и в Ленинский район. Потом через время было слышно, что железную дорогу взорвали. Я так понял, что это та посылка», – рассказал Дынский.

Последнее задание от ГУР агент получил в мае.

«Павел мне сказал: собирай информацию, скидывай номера автомобилей, преимущественно с украинской Запорожской и Херсонской регистрацией. Я фотографировал, скидывал ему несколько машин. По одной он мне сказал, что надо поработать – чёрный Land Cruiser, 176 регион. Как потом оказалось, это машина Владимира Епифанова. Задание мне было понаблюдать за машиной, передвижение, в какие дни он приезжает, в какое время он выезжает. Я стоял двое выходных, наблюдал. Когда я увидел, что есть машина, во дворе стоит, то надо ночью тогда значит работать, собрать взрывчатку подложить под машину и подорвать», – уточнил диверсант.

19 июня в воскресенье вечером он в гараже собрал взрывчатку из тех посылок, что привозил из Мелитополя.

«Взрывное устройство я собирал по инструкции, потому что не знал, как и что с ним делать. Вот, купил пачку сока, туда заложил взрывчатое вещество, саморезы. Подключил исполнительный механизм, который передаст сигнал на детонатор. И приставил магнит, чтобы прикрепить к машине. В начале третьего поехал в «Жигулину рощу», оставил там машину. Пешком пошел во двор, нашел машину, прикрепил сзади машины на газовый баллон взрывное устройство и поехал на то место, что предварительно выбрал, чтобы ждать, когда будет проезжать машина. Когда увидел, что проезжает черная «двухсотка», нажал на кнопку, произошел взрыв. Посидел в машине минут 10 и уехал оттуда. Мне Павел дал задание еще отснять все», – добавил Дынский.

За все услуги ему обещали 10 тысяч долларов. Только надо было открыть криптокошелек. Часть денег обещали скинуть родственникам на Украине – 25 тысяч гривен.

Дынского задержали. Возбуждено уголовное дело по статье «Убийство». В его мобильном телефоне восстановлены удаленные файлы с фотографиями: автомобиля Епифанова, взрывчатых веществ, упакованных в полимерные пакеты, электродетонаторов, координаты схронов, фото и видеоотчеты по изготовлению СВУ с поражающими элементами в виде саморезов, а также переписка в мессенджере «Signal» с абонентом украинского номера.

В настоящее время следствие устанавливает причастность Дынского ко всем диверсиям и подрывам. Мотивом его пособничества явилось “несогласие с СВО и финансовые трудности”.