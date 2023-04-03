В Крыму видят единственный способ спасти православие на Украине

России вновь придется заступаться за единоверцев на Украине, как это уже было в XVII – XVIII веках, и принять по итогам СВО украинские территории в своей состав. Никакие другие варианты для спасения канонической Украинской православной церкви не существуют.

Об этом заявил в эфире «Крым 24» политолог, кандидат исторических наук Михаил Смолин, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Что сейчас происходит в Киеве с выселением монахов из Лавры, этому, как мне кажется, надо уже перестать удивляться. Мы всё-таки давно знакомы с киевским режимом – это совершенно неадекватные люди, которые в реальности борются уже не только со своей личностью, которая является русской, не только с языком, на котором все не только разговаривают, но ещё, что самое важное, думают. Теперь они решили побороться ещё и с верой», – отметил он.

Сама постановка вопроса, что образованный при советской власти музей разрывает отношения с монахами, которые пришли туда почти 1 тысячу лет назад, построили саму Киево-Печерскую лавру и с тех пор там жили, говорит о яром богоборчестве.

«В одном из роликов я видел, когда те, кто пришли разгонять монахов, кричали «Слава Украине», а те, кто как раз защищал монахов, кричали «Христос воскресе» – два таких пути, которые кардинально противоположны. Если люди выбирают себе «Слава Украине», значит, они в общем начинают гонения, в том числе и на православие. Если они выбирают «Христос воскресе», значит, они вынуждены находиться в состоянии гонения, – убежден Смолин. – Сегодня на Украине ничего нельзя сделать, кроме как русской армии быстрее продвигать СВО к какому-то своему логическому завершению. Что касается тех людей, которые сейчас выгоняют монахов – это, конечно, люди совершенно неадекватные, пораженные какими-то различными духовными проблемами. А с другой стороны, мы всё-таки должны помнить, что Украинская православная церковь перестала официально поминать Патриарха, и здесь, к несчастью, именно в Лавре собирались варить миро, и это действие вполне себе раскольническое, и в определенной степени Господь начинает решать эту проблему вот этой самости уже внутри церковной ограды чередой таких жёстких событий, которые сваливаются, в том числе, на голову монахов. В общем, надо было изначально, как мне кажется, занимать позицию более бескомпромиссную, не пытаться с этой богоборческой властью каким-то образом договориться или пойти на какие-то компромиссы. Все компромиссы, в конце концов, приводят к тому, что такая антихристианская власть ужесточается, и в конце концов, к несчастью, если она решила изгнать монахов, то она это сделает, и никакие партизанские отряды, ничего не поможет. Только какие-то реальные действия со стороны России, которые на самом деле в истории уже были и только повторяются».

Эксперт напомнил, что в XVII веке бесконечные делегации Малороссии приезжали в Москву и просили защитить единоверцев от поляков, на что решился царь Алексей Михайлович, присоединив к Московскому государству Левобережную Украину с Киевом. В дальнейшем императрица Екатерина II в результате трёх разделов Польши присоединила в восемнадцатом столетии Правобережную Украину, и, тем самым, воссоединила православных людей на этой территории со своими единоверцами в России. В сегодняшней реальности ни на что другое надеяться не стоит.

«Смотрите, все заявления на самом деле уже давно сделаны. Украинская власть официально говорит, что на Украине будет только одна православная церковь, и это ПЦУ. Их власть будет поддерживать и сгребать всех, кто готов на предательство, именно в эту структуру. Всех остальных они будут гнобить, и, в первую очередь, каноническую Украинскую православную церковь. Это абсолютно неизбежно, потому что они видят в этой канонической организации часть «Русского мира», и сколько бы мы её ни называли украинской, с точки зрения киевской власти – это Русская православная церковь, и они будут её уничтожать всеми доступными им сегодня способами», – заключил Смолин.