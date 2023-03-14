В МИД РФ ответили сербскому министру, призвавшему к антироссийским санкциям

Введение антироссийских санкций, к чему сейчас призывают сербские власти, окончится лишь усилением давления США на Белград.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», в своем телеграм-канале написала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

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Таким образом она отреагировала на недавнее заявление министра экономики Сербии Раде Баста, публично выступившего за введение санкций против Москвы.

«Какая-то странная позиция: давит на Сербию Америка, а сербский министр призывает выступить против России. Может, лучше сербскому министру решительно высказаться против давления на свою страну?», – задается вопросом Захарова.

Она подчеркнула, что Россия, в отличие от США, всегда уважала Сербию и ее народ.

«И дело не только в исторической правде, но в очевидном факте: с введением санкций против России давление Штатов на Сербию не закончится, а лишь усилится», – предупреждает официальный представитель МИД РФ.

Как сообщал «ПолитНавигатор», антироссийский пост сербского министра появился 13 марта.

«Наша страна уже платит высокую цену за то, что не ввела санкции против России, и это становится невыносимо. Я как министр экономики не могу смириться с тем, какое давление оказывается на президента Сербии Александра Вучича, а мы храним молчание…

Я поддерживаю президента Вучича в защите государственных и национальных интересов и полностью ему доверяю. Вот почему я прошу правительство Сербии и всех министров определиться по этому вопросу», – заявил Баста.