В МИД РФ ответили сербскому министру, призвавшему к антироссийским санкциям

Олег Кравцов.  
14.03.2023 09:16
  (Мск) , Москва
Просмотров: 1116
 
Балканы, Дзен, Россия, Санкции, Сербия, США


Введение антироссийских санкций, к чему сейчас призывают сербские власти, окончится лишь усилением давления США на Белград.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», в своем телеграм-канале написала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Введение антироссийских санкций, к чему сейчас призывают сербские власти, окончится лишь усилением давления США...

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube, Facebook и Viber.


Таким образом она отреагировала на недавнее заявление министра экономики Сербии Раде Баста, публично выступившего за введение санкций против Москвы.

«Какая-то странная позиция: давит на Сербию Америка, а сербский министр призывает выступить  против России. Может, лучше сербскому министру решительно высказаться против давления на свою страну?», – задается вопросом Захарова.

Она подчеркнула, что Россия, в отличие от США, всегда уважала Сербию и ее народ.

«И дело не только в исторической правде, но в очевидном факте: с введением санкций против России давление Штатов на Сербию не закончится, а лишь усилится», – предупреждает официальный представитель МИД РФ.

Как сообщал «ПолитНавигатор», антироссийский пост сербского министра появился 13 марта.

«Наша страна уже платит высокую цену за то, что не ввела санкции против России, и это становится невыносимо. Я как министр экономики не могу смириться с тем, какое давление оказывается на президента Сербии Александра Вучича, а мы храним молчание…

Я поддерживаю президента Вучича в защите государственных и национальных интересов и полностью ему доверяю. Вот почему я прошу правительство Сербии и всех министров определиться по этому вопросу», – заявил Баста.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Метки: ,

Все новости за сегодня

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту




Уважаемые читатели! По требованию Роскомнадзора ужесточаются правила публикации комментариев.

Запрещены к публикации комментарии с заведомо ложной информацией о проведении СВО ВС РФ на территории Украины, комментарии содержащие экстремистские высказывания, оскорбления, фейки.

Администрация Сайта вправе удалять комментарии и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!


  • Март 2023
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Февраль    
     12345
    6789101112
    13141516171819
    20212223242526
    2728293031  

  • Подписка на новости Политнавигатора




    • Спасибо!

    Теперь редакторы в курсе.

    Закрыть