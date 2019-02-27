В Москве готовятся подобрать еще несколько регионов Украины

27.02.2019, Москва, Владимир Гладков

Жителям Закарпатья и Юго-Востока Украины нужно будет голосовать за кого угодно, кроме действующего президента.

Об этом в эфире телеканала «ТВЦ» заявил завкафедрой международных отношений и дипломатии Московского гуманитарного университета Николай Платошкин, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Всем жителям юго-востока Украины и крайнего запада, Закарпатской области, которые так же ненавидят этот бандеровский режим, не сидеть дома на выборах, идти голосовать за любого из трёх кандидатов, кроме Порошенко”, – призвал Платошкин.

«Да, надо быть готовым – не «оккупировать», а подхватить Украину, если в результате очередного майдана несколько регионов, как в 2014 году, захотят присоединиться к России, мы должны быть готовы к этому, и не признавать эти выборы!» – добавил дипломат.