В Москве – массовое шествие под флагами Украины и ЛГБТ

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«Массовое шествие с символикой Украины и ЛГБТ недалеко от офиса RT в Москве – полиция пытается забрать флаги», – такие сообщения распространили сегодня либеральные источники.

Правда, вскоре они же выяснили, что тревога оказалась ложной – речь шла о съемках «социальной рекламы» – массовка изображала происходящее на Украине.

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«На фото съемка социальной рекламы против хохлов. Так что все правильно делают, не кипишуйте», – подтвердил военкор Алексей Ларкин.

Судя по всему, ролик посвящен тому, что по указке властей Украины 9 мая в этом году праздновался «День Европы» вместо Дня Победы – соответствующий ситилайт с надписью на украинском языке также был установлен в Москве.