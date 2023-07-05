В Москве – массовое шествие под флагами Украины и ЛГБТ

Михаил Рябов.  
05.07.2023 15:47
  (Мск) , Москва
Просмотров: 2884
 
Дзен, Москва, Происшествия, Украина


«Массовое шествие с символикой Украины и ЛГБТ недалеко от офиса RT в Москве – полиция пытается забрать флаги», – такие сообщения распространили сегодня либеральные источники.

Правда, вскоре они же выяснили, что тревога оказалась ложной – речь шла о съемках «социальной рекламы» – массовка изображала происходящее на Украине.

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«Массовое шествие с символикой Украины и ЛГБТ недалеко от офиса RT в Москве –...

«На фото съемка социальной рекламы против хохлов. Так что все правильно делают, не кипишуйте», – подтвердил военкор Алексей Ларкин.


Судя по всему, ролик посвящен тому, что по указке властей Украины 9 мая в этом году праздновался «День Европы» вместо Дня Победы – соответствующий ситилайт с надписью на украинском языке также был установлен в Москве.


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