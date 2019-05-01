В Москве объявили о начале принуждения Украины к миру

01.05.2019, Москва, Владимир Гладков

Решение об упрощении процедуры получения российского гражданства для жителей республик Донбасса является демонстрацией того, что Москва больше не собирается искать компромиссы с киевским режимом.

Такое мнение в эфире телеканала «Россия 24» высказал заместитель директора Института стран СНГ Игорь Шишкин, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Почему такая истерика? Да потому что Россия показала, что не собирается больше искать компромиссов с теми или иными группировками в киевской власти, она начинает работать с народом Украины, чего Запад панически боится. Кроме того, мы все эти последние годы все время искали компромисс и добивались дружбы: «Давайте жить дружно». А это показывает, что мы собираемся к миру принуждать. Не хотите выполнять Минские соглашения? Мы идем на то, чтобы предоставить гражданство.

И я обращу внимание еще на одну фразу Владимира Владимировича. В указе было сказано: «Проживающим в отдельных районах Донецкой и Луганской областей», а в Пекине он сказал: «Гражданам ДНР и ЛНР». Это очень серьезный звонок», – отметил эксперт.

Напомним, ранее глава фонда «Народная дипломатия», политолог Алексей Кочетков заявил, что теперь жители Донбасса окажутся под полной защитой Российской Федерации по примеру Южной Осетии, Абхазии и Приднестровья.