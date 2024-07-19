В офисе Зеленского не теряют надежды добраться до украденных российских активов
Страны западного блока до сих пор не хотят отдавать украденные российские активы украинским политикам.
Об этом в эфире интернет-канала «Голос Америки» заявила заместитель руководителя Офиса президента Ирина Мудра, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
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«Компенсационный фонд должен иметь ресурс, и этим ресурсом абсолютно правильно и соответственно с нормами международного права, должны выступить активы РФ. Или Россия сама наполнит этот фонд, что маловероятно.
Поэтому активы, которые находятся за границами России, в юрисдикции стран-партнёров, должны стать основным источником, который будет наполнять этот компенсационный фонд. Есть ли у стран-партнёров готовность забрать эти активы и передать их в пользу украинцев для восстановления Украины – сегодня такой политической воли нет», – сказала Мудра.
«Но два года назад не было ещё и юридической конструкции, как это сделать. Всегда, когда мы работали над конфискацией, мы всегда слышали, что это незаконно, что это создаст негативный прецедент. И вообще, такого никто никогда не делал, и конфискация активов суверенной державы невозможна.
Но колоссальная работа юристов привела к тому, что сегодня аргументов, почему этого нельзя делать, практически нет», – распустила губу сотрудница Зе-шапито.
Спасибо!
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