В офисе Зеленского не теряют надежды добраться до украденных российских активов

Вадим Москаленко.  
19.07.2024 18:27
  (Мск) , Киев
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Беспредел, Дзен, ЕС, Общество, Политика, Политические диверсии, Произвол, Пропаганда, Россия, Санкции, Украина, Финансы


Страны западного блока до сих пор не хотят отдавать украденные российские активы украинским политикам.

Об этом в эфире интернет-канала «Голос Америки» заявила заместитель руководителя Офиса президента Ирина Мудра, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Страны западного блока до сих пор не хотят отдавать украденные российские активы украинским политикам....

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«Компенсационный фонд должен иметь ресурс, и этим ресурсом абсолютно правильно и соответственно с нормами международного права, должны выступить активы РФ. Или Россия сама наполнит этот фонд, что маловероятно.

Поэтому активы, которые находятся за границами России, в юрисдикции стран-партнёров, должны стать основным источником, который будет наполнять этот компенсационный фонд. Есть ли у стран-партнёров готовность забрать эти активы и передать их в пользу украинцев для восстановления Украины – сегодня такой политической воли нет», – сказала Мудра.

«Но два года назад не было ещё и юридической конструкции, как это сделать. Всегда, когда мы работали над конфискацией, мы всегда слышали, что это незаконно, что это создаст негативный прецедент. И вообще, такого никто никогда не делал, и конфискация активов суверенной державы невозможна.

Но колоссальная работа юристов привела к тому, что сегодня аргументов, почему этого нельзя делать, практически нет», – распустила губу сотрудница Зе-шапито.

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