В Раде стонут: «Агрессор» знает о военном бюджете Украины больше нас»

25.11.2020, Киев, Вадим Москаленко

«Партнеры и враги» Украины куда больше осведомлены в вопросах военного бюджете страны, чем сами украинские парламентарии.

Об этом в ходе публичной дискуссии «Украина-НАТО. Партнерство расширенных возможностей: что дальше?» заявила бывший вице-премьер Украины по вопросам европейской и евроатлантической интеграции, депутат Верховной рады Иванна Климпуш-Цинцадзе, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Задают вопросы и наши организаторы о роли парламента и гражданского общества, насколько мы могли бы быть полезными в том, чтобы Украина максимально воспользовалась возможностями, которые есть в программе расширенных возможностей [статус члена которой Украина получила летом 2020 года ] Так вот, как по мне, сегодня парламент не использует весь набор инструментов, который есть у любого парламента цивилизованной страны, для того, чтобы осуществлять парламентский контроль.

Я не буду перечислять эти пять основных наименований инструментов, можно долго спорить, какой из них первичный, но на сегодняшний день мы даже недорабатываем в использовании того, что записано в нашем законе о нацбезопасности», – пожаловалась депутат.

«Возможности парламентского контроля не реализованы в полном объёме. Относительно прозрачности военного бюджета, у меня иногда такое ощущение, что наши партнёры и враги знают больше об использовании нашего военного бюджета в сравнении, скажем, с украинскими парламентариями», – добавила Цинцадзе.