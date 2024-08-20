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За первое полугодие 2024 года экспорт украинских товаров в страны ЕС упал на 9,3%, а отрицательное торговое сальдо приближается к 6 миллиардам долларов.

Об этом в ходе пленарного заседания украинского парламента заявил депутат Александр Колтунович, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Необходимо полностью пересмотреть формат торгово-экономического сотрудничества, который является неприемлемым, потому что Государственная служба статики Украины за первое полугодие этого года опубликовало данные, что на 9,3 процента у нас упал экспорт в страны Европейского Союза. На 9,3 процента, и это только первое полугодие, это не какая-то там сомнительная динамика, а это реальные цифры», – возмутился депутат.

«Второй отрицательный момент, который также вам надо учесть в торгово-экономическом сотрудничестве, это хроническое или постоянно отрицательное сальдо во внешней торговле со странами Европейского Союза: минус 5,8 миллиарда долларов. Если у нас экспорт 11 миллиардов долларов туда, то импорт оттуда почти 17. Эта цифра, она, безусловно, в дальнейшем влияет на платежный баланс, на финансово-банковскую систему, на валютный рынок и так далее, и так далее», – вещал представитель державы-банкрота.