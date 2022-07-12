В российской студии ответили Валенсе, пожелавшему «сократить население» России до 50 миллионов

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Новости Украины

Поляки стремятся подмять под себя страны Балтии, Украину и Белоруссию. Единственное для них препятствие – это Россия.

Об этом говорили участники эфира на телеканале «Россия 1», передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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В студии показали фрагмент интервью польского политика, экс-президента Польши Леха Валенсы, который заявил о необходимости организации в РФ государственного переворота и тотального сокращения численности населения.

«Даже, если Украина выиграет эту войну, через пять лет у нас будет то же самое. Через десять лет, мы увидим, как появится еще один Путин. Поэтому сегодня должны форсировать изменения политической системы или организовать восстание в России. Есть 60 народов, которые были аннексированы как украинцы сегодня. Мы должны поднять на восстание эти народы, которые были аннексированы Россией. Это долго и сложно, но должны либо изменить политическую систему России, либо сократить ее население до менее чем 50 млн человек», – говорил Валенса.

Комментируя заявление поляка, депутат Госдумы РФ Константин Затулин отметил, что это – давняя история.

«Сколько волка ни корми, а он все равно в лес смотрит. Мы видели Леха Валенсу, были разные периоды с 1990-х гг. он был тут (на территории РФ – ред.) и принят, и выступал, и какие-то слова говорил, и участие проявлял по поводу России, как она должна вместе с Польшей «демократизироваться». Сейчас они говорят о том, что было у них на уме, сейчас у них это на языке», – сказал депутат.

Декан факультета философии и социальных наук БГУ, политолог Вадим Гигин отметил, что Польша ради имперских амбиций даже готова побрататься с украинскими националистами.

«Валенса с его заявлениями – свидетельство константы антироссийской польской политики. Пилсудский, когда была Гражданская война, мечтал захватить Москву, и чтобы на стенах Кремля было написано, что «по-русски разговаривать запрещено». Это – попытка реализации неких своих извечных комплексов создания своей империи за счет России. Ситуация с Украиной и этим днем Волыни показывает, что плевать они хотели на ценности, идеалы, национальную память (польский президент Дуда, выступая в день памяти жертв геноцида поляков, погибших от рук украинских националистов 79 лет назад, похвалил Зеленского за предоставление особого статуса гражданам Польши – ред.). Она у них, как в меняльной конторе: «Сколько за одну Волынь вы даете Хатыней?». Или – наоборот, в зависимости от того, как складывается конъюнктура. Сейчас их задача – создать на территории Украины протекторат. Неважно, какой, Россия возьмёт Киев, создадут без Киева. Вторая цель – свергнуть режим в Белоруссии, поменять систему и подмять под себя Прибалтику, где, кстати, в Литве, в Виленском крае, абсолютное большинство населения – поляки. Эти вековечные комплексы имперской Польши выплескиваются на полную, и они считают, что сейчас для них – исторический шанс», – констатировал Гигин.