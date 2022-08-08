В Сети обсуждают, что именно уничтожено ударом ВСУ на Антоновском мосту и какие будут последствия

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Новости Украины

В Херсонской военно-гражданской администрации сообзили подробности ночного удара ВСУ по Антоновскому мосту, о котором уже сообщал «ПолитНавигатор».

После предыдущих обстрелов полотно моста было значительно повреждено и его восстанавливали рабочие.

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«Техника строителей повреждена после очередного удара ВСУ по мосту через Днепр в Херсоне, откладывается возобновление движения», – говорится в сообщении ВГА.

Депутат Верховной рады Украины Алексей Гончаренко в своем блоге накануне анонсировал полное уничтожение моста:

«Утром Антоновский мост войдет в Книгу рекордов Гиннеса. Первый подводный». А сегодня Гончаренко опроверг информацию ВГА Херсонской области о том, что на мосту повреждена гражданская техника: «Говорят, что Антоновском мосту «повреждена техника строителей», потому они не могут проводить работу и восстановить движение. Ага, техника строителей».

Военный эксперт Борис Рожин в своем блоге отмечает, что в результате ночного удара, как и в прежние разы, опоры моста выдержали: «Опоры уже традиционно не пострадали. Относительно уничтоженного – заявлена бочка с соляркой и генератор».

Удары по мосту, по мнению авторов телеграмм-канала «Крымская платформа», несут репутационный ущерб России, так как немногим ранее вице-премьер РФ Марат Хуснуллин пообещал уже на этой неделе запустить мост в эксплуатацию, а глава ВГА Владимир Сальдо заверял, что российские ПВО научились эффективно сбивать американские ракеты.

«В связи с этими обещаниями мы с тревогой ждали понедельника в уверенности, что по мосту опять ударит украинская армия. И дело не только в критической важности моста для удержания Херсона. Одним удачным ударом по мосту Киев может выставить балаболами зампреда правительства РФ и главу Херсонской ВГА. Также под вопрос ставится эффективность российского оружия и способность нашей армии защитить критически важный объект».