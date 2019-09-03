В Севастополь прилетела вторая «Комета»

03.09.2019, Москва, Елена Острякова

Сухогруз РМ-3 доставил в Севастополь новое судно на подводных крыльях для морских пассажирских перевозок «Комету 120М».

Его изготовили на рыбинском судостроительном заводе «Вымпел», 14 августа судно было спущено на воду. Затем его погрузили на РМ-3 и отправили в Севастополь, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Завод «Вымпел» входит в концерн «Калашников». Ранее глава концерна Владимир Дмитриев заявлял, что в 2019 году в Крыму на феодосийском заводе «Море» будут заложены сразу два судна на подводных крыльях «Комета» .

В 2018 году первая «Комета» курсировала между Ялтой и Севастополем с 1 августа по 30 сентября. Средняя загрузка рейсов составила 99%, судно перевезло около 23 тыс. пассажиров, что на 16% выше запланированного.

В июле 2019 года «Комета» перевезла более 10,7 тысячи пассажиров. Это на 20% выше запланированных показателей. Средняя загрузка по всем рейсам составила 90%.

По маршруту Ялта—Севастополь услугами «Кометы» воспользовались 5 тысяч 627 пассажиров, что на 10,4% выше пассажиропотока на маршруте Севастополь—Ялта.

Всего с начала лета перевезено 20046 пассажиров, средняя загрузка «Кометы» за два месяца составила 81%.