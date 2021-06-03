В Севастополь требуют вернуть пушки, украденные англичанами

03.06.2021, Севастополь, Максим Карпенко

В Севастополь собрались вернуть пушки времен Крымской войны, которые были захвачены английскими войсками и вывезены в Австралию. Два таких орудия установлены в Сиднее. С идеей об их возвращении выступили представители русской диаспоры – казаки, которые ежегодно собираются возле орудий в День Победы.

Об этом сообщает телеканал «СТВ», передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Эта пушка является пушкой морской артиллерии, очевидно, снятой с кораблей тогдашнего Черноморского флота. Никаких договоров о репарациях не было. Военный трофей? Это тоже весьма проблематичный вопрос», – сказал исполнительный директор фонда «Севастополь Михаил Юрлов.

Передать в Россию пушки планировали еще в 1917-м году, но тогда революция помешала процессу, а после Австралия не признавала советскую власть вплоть до Великой Отечественной Войны.

«Юридическое решение было принято в январе 1917-го года. Вернуть эти пушки в Россию через Владивосток. Среди документов у нас имеются документа австралийского Министерства обороны, документы из канцелярии премьер-министра, личная переписка от руки премьер-министра Австралии Уильяма Хьюса», – заявил атаман австралийских казаков Семен Бойков.

Как отмечает атаман представительства Союза казаков-воинов России и зарубежья Михаил Захаров, в Севастополе ждут возвращения пушек и намерены инициировать этот вопрос перед президентом страны:

«Мы бы очень хотели, чтобы эти пушки вернулись на историческое место, на Малахов курган. Я думаю, что для жителей Севастополя, для всех общественных организаций Севастополя и для всего казачества это было бы большим и знаковым мероприятием».