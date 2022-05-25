В Севастополе дал о себе знать дерзкий немолодой нацист – отправили на годик помолчать

25.05.2022  22:14 (Мск), Севастополь
Любовь Смирнова.  
Просмотров:
 
Дзен, Крым, Нацизм, Общество, Политика, Россия, Севастополь, Скандал, Соцсети, Украина
Новости Украины

Севастопольский пред-пенсионер проведет год в исправительной колонии за призывы к насилию в сети Интернет.

Обвинительный приговор вынес Гагаринский районный суд, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Севастопольский пред-пенсионер проведет год в исправительной колонии за призывы к насилию в сети Интернет....

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, FacebookОдноклассниках, Вконтакте, канал YouTube, канал в Viber, Яндекс.Новости и Google Новости.

По информации пресс-службы суда, 61-летний житель города-героя разместил в Интернете материалы, содержащие призывы к насилию в отношении группы лиц по принадлежности к национальности и по признаку гражданства.

«Обвиняемый вину не признал, – уточнили в пресс-службе. – Суд приговорил мужчину к лишению свободы сроком на один год, который он проведет в исправительной колонии общего режима. Кроме того, осужденный – на два года и десять месяцев лишен права заниматься деятельностью, связанной с администрированием сайтов электронных и информационно-телекоммуникационных сетей, в том числе сети «Интернет».

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Метки: ,

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту




За мат, оскорбления, Администрация Сайта вправе удалять сообщения и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!

По вопросам разбана обращаться на [email protected]


Все новости за сегодня
  • Май 2022
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Апрель    
     1
    2345678
    9101112131415
    16171819202122
    23242526272829
    3031  

  • Подписка на новости Политнавигатора




    • Спасибо!

    Теперь редакторы в курсе.

    Закрыть