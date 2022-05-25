В Севастополе дал о себе знать дерзкий немолодой нацист – отправили на годик помолчать

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Новости Украины

Севастопольский пред-пенсионер проведет год в исправительной колонии за призывы к насилию в сети Интернет.

Обвинительный приговор вынес Гагаринский районный суд, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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По информации пресс-службы суда, 61-летний житель города-героя разместил в Интернете материалы, содержащие призывы к насилию в отношении группы лиц по принадлежности к национальности и по признаку гражданства.

«Обвиняемый вину не признал, – уточнили в пресс-службе. – Суд приговорил мужчину к лишению свободы сроком на один год, который он проведет в исправительной колонии общего режима. Кроме того, осужденный – на два года и десять месяцев лишен права заниматься деятельностью, связанной с администрированием сайтов электронных и информационно-телекоммуникационных сетей, в том числе сети «Интернет».