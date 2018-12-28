В Севастополе ФСБ накрыла подпольную оружейную мастерскую, где реставрировали пулеметы

28.12.2018, Симферополь, Семен Дорошенко

В Симферополе у владельца мастерской сотрудники ФСБ изьяли 15 предметов, по внешним признакам схожих со стрелковым оружие, передает корреспондент “ПолитНавигатора со ссылкой на информацию УФСБ России по Республике Крым и городу Севастополю.

В веломстве сообщают, что эти действия были произведены в ходе проверки информации о причастности группы лиц к противоправной деятельности, связанной с незаконным оборотом оружия, его основных частей и боеприпасов.

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Итогом проверки стало обнаружение в подвале жилого дома в Севастополе подпольной мастерской, оборудованной для переделки и реставрации оружия и средств поражения.

“Среди них образцы, внешне идентичные автомату Калашникова, пулемёту Дегтярёва, пистолету-пулемёту Томпсона, винтовке Мосина, самозарядному карабину Токарева и др., которые собраны и доработаны в кустарных условиях из составных частей, приобретенных у «чёрных копателей» и посредством сети Интернет”, – говорится в сообщении.

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