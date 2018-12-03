03.12.2018, Севастополь, Галина Шершнева
 
Крым, Местная власть, Общество, Политика, Севастополь, Украина
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В Севастополе исчезают Путины

В Севастополе неизвестные закрасили до половины мурал «ДНК России» в районе железнодорожного вокзала. На стене дома был изображен президент РФ Владимир Путин, держащий в руках модель молекулы дезоксирибонуклеиновой кислоты. Неизвестные снизу смогли дотянуться и закрасить только ДНК, лицо президента не пострадало.

Об этом в своем «Живом журнале» сообщает крымский блогер Георгий Седельников, передает корреспондент «Политнавигатора».

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«Кто-то закрасил картину под названием «ДНК России» в районе железнодорожного вокзала. Скорее всего закрашивали ночью, видно, что закрашивали валиком и до куда достала палка. Наверное, это украинские патриоты с российскими паспортами», – написал Седельников.

Еще один севастопольский мурал с Путиным, на котором президент РФ был изображен в матросской форме идущим по пшеничному полю на Красной площади, исчез в марте. Дом, на котором активистами движения СЕТЬ было сделано изображение, попал в программу капитального ремонта.

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