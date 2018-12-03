В Севастополе исчезают Путины

03.12.2018, Севастополь, Галина Шершнева

В Севастополе неизвестные закрасили до половины мурал «ДНК России» в районе железнодорожного вокзала. На стене дома был изображен президент РФ Владимир Путин, держащий в руках модель молекулы дезоксирибонуклеиновой кислоты. Неизвестные снизу смогли дотянуться и закрасить только ДНК, лицо президента не пострадало.

Об этом в своем «Живом журнале» сообщает крымский блогер Георгий Седельников, передает корреспондент «Политнавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости

«Кто-то закрасил картину под названием «ДНК России» в районе железнодорожного вокзала. Скорее всего закрашивали ночью, видно, что закрашивали валиком и до куда достала палка. Наверное, это украинские патриоты с российскими паспортами», – написал Седельников.

Еще один севастопольский мурал с Путиным, на котором президент РФ был изображен в матросской форме идущим по пшеничному полю на Красной площади, исчез в марте. Дом, на котором активистами движения СЕТЬ было сделано изображение, попал в программу капитального ремонта.