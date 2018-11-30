В Севастополе хотят отказаться от министерской схемы по аэродрому «Бельбек»

30.11.2018, Севастополь, Галина Шершнева

Севастополь должен вернуть себе право развивать гражданский сектор военного аэродрома «Бельбек», которое сейчас отдано Международному аэропорту Симферополя.

Об этом журналистам заявил депутат Госдумы от Севастополя Дмитрий Белик, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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По его словам, в 2017 году правительство Севастополя ликвидировало ГУП «Аэропорт Севастополь», отказавшись от своих прав на Бельбек. Севастопольский аэропорт стал филиалом симферопольского.

Министерством экономического развития РФ прописана сложная схема, по которой правительство Севастополя должно выкупить акции Международного аэропорта Симферополь на 780 миллионов рублей. Эти деньги будут потом вложены в реконструкцию гражданского сектора Бельбека.

Однако Белик опасается, что этого сделано не будет.

«Возникнет конкуренция. Аэропорт Симферополь будучи собственником Бельбека не будет заинтересован в развитии регулярных авиаперевозок гражданского сектора и вполне возможно ограничится только бизнес-авиацией. Нам же в Севастополе нужен нормальный аэропорт, чтобы севастопольцы не тратили 2 часа, добираясь до Симферополя», – сказал Белик.

Он полагает, что Севастополь должен отказаться от схемы, предложенной министерством, и самостоятельно развивать Бельбек, на реконструкцию которого в ФЦП развития Крыма предусмотрено выделение 1,7 млрд руб. Возможность это сделать дает тот факт, что в августе 2018 года суд признал незаконной ликвидацию ГУП «Аэропорт Севастополь».

«Самое правильное профинансирвать работы здесь, имущество должно остаться в городе. Как вариант привлечь Минобороны как партнера», – сказал Белик.

Он обратился к премьер-министру РФ Дмитрию Медведеву с просьбой поддержать свое предложение.

Аэропорт Симферополя контролируют владельцы банка «Россия» братья Ковальчуки.