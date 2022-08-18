В Севастополе коммерсант плевать хотел на знаменитый обелиск – власти утираются

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Обелиск «Городу-герою Севастополю» на мысе Хрустальный, который в народе получил второе название «Штык и парус», спрятан за террасой комплекса «Хрустальный Resort & Spa 4».

Ни обращения в прокуратуру, ни решения комиссий о сносе незаконной надстройки не помогли открыть панораму с видовой площадки памятника, ни саму композицию, которую по задумке должны были видеть все заходящие в Севастопольскую бухту суда, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Борьба за снос кафе с террасой над отелем, который по документам называется «спортивно-оздоровительный и культурно-зрелищный комплекс» идет с 2020 года. Тогда же и.о. директора департамента архитектуры и градостроительства Максим Жукалов уверял, что собственник получит уведомление о необходимости сноса, поскольку постройка перекрывает обзор и заходит в охранную зону объекта культурного наследия. Но прошло 2,5 года, а постройка и ныне перекрывает вид на бухту и на монумент.

«Пока не будет вынесено решение о незаконности, все продолжит функционировать, – оправдывался перед Заксобранием губернатор Севастополя Михаил Развожаев, выступая с годовым отчетом. – Инвестор доказывает, что это не новое строительство, а реконструкция объекта, которую по украинскому законодательству ему позволено было завершить. И это его право обратиться в суд, доказывать свою правоту».

Обращения в прокуратуру по поводу нарушения законодательства в части охранной зоны монумента «Штык и парус» тоже не принесли результата. Редакция «Первого севастопольского» получила ответ надзорного ведомства, в котором тоже идет сноска на судебный процесс между городом и собственником.

«В настоящее время в Арбитражном суде города Севастополя рассматривается иск Департамента городского хозяйства города Севастополя о сносе самовольной постройки и дополнительной надстройки 5 этажа, расположенного на кровле в уровне крышной котельной и выхода на кровлю здания, – говорится в ответе прокуратуры. – В этой связи вопрос о сносе постройки будет решен по результатам рассмотрения выше указанного исполнительного органа государственной власти города».

Обелиск «Городу-герою Севастополю» на мысе Хрустальный был установлен к 20-летию Победы и награждению города-героя орденом Ленина и медалью «Золотая Звезда». Состояние монумента вызывает опасения горожан – от него откалывается облицовочная плитка, а периметр обрисован графити.