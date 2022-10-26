В Севастополе никак не могут совладать с двумя фанатками Бандеры

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Новости Украины

В Севастополе местную жительницу повторно поймали на распространении в социальных сетях информации, направленной на дискредитацию ВС РФ.

Речь идет о 26-летней Анастасии Жвик (на фото), которая за «активную общественную деятельность» получает вполне реальную помощь от различных западных фондов и поддерживаемых ими СМИ, передает корреспондент «ПолитНавигатор».

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В МВД Севастополя сообщили, что в ходе мониторинга соцсетей полицейские выявили публикации, дискредитирующие деятельность Вооружённых сил РФ в связи с проведением специальной военной операции на Украине. Тексты Жвик публикует иноагент «Медуза», «Журнал Tinkoff», у нее свой блог на VK и в других форумах и соцсетях.

По данным МВД, в марте активистку-журналистку уже привлекали к административной ответственности по ч. 1 ст. 20.3.3 КоАП РФ. Повторный протокол составлен по той же статье, предусматривающей до 50 тысяч штрафа для граждан. Наказание определит Ленинский районный суд.

Еще одна жительница Севастополя, прославившаяся своим «жовто-блакитним» в цвета украинского флага маникюром, стихами о победе Украины и демонстративным пренебрежением к славе русского города-героя, тоже продолжает публичную антигосударственную деятельность.

36-летняя Татьяна Красова-Ладан уже приносила публичные извинения военнослужащим РФ и членам их семей за глумление над символами спецоперации и поддержку Украины, а также выплатила присужденные ей 30 тысяч рублей штрафа. Но это не останавливает женщину в ее стремлении противопоставлять себя севастопольцам и всячески подчеркивать свою заукраинскую позицию.

Новые ролики Красовой-Ладан разместил у себя в телеграм-канале блогер Александр Талипов с вопросом, почему правоохранители не реагируют на рецидивистку?

По некоторой информации, Красова-Ладан работала секретарем местного ФК «Севастополь». Сама она говорит, что родилась в Одесской области и не уточняет, как оказалась в Севастополе.