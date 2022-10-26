В Севастополе остро поставили вопрос об издевательствах Пенсионного фонда РФ над крымчанами

Новости Украины

Севастопольцам, как и всем крымчанам, приходится судиться с Пенсионным фондом РФ за положенные по закону пенсии.

Несмотря на поручения президента, ПФ продолжает отбиваться от жителей Крыма, требуя справки и подтверждение стажа от украинских компаний и служб, которые крымчанам недоступны, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Как рассказал в эфире «Первого Севастопольского» руководитель проекта «Центр защиты прав граждан» Антон Афанасьев, на 208 федеральный закон об особенностях пенсионного обеспечения жителей Крыма и Севастополя подана жалоба в Конституционный суд.

«Чем подтверждать гражданину полученный в украинский период трудовой стаж, если никакие сведения со стороны Украины получить невозможно? – подчеркнул Афанасьев. – Казалось, что достаточно сведений в трудовой книжке, но почему-то все записи нужно подтверждать справками, которые недоступны. Мы считаем, что не нужно, поскольку все сведения указаны в трудовой книжке. А если эти сведения вызывают сомнения в добросовестности, то есть другие органы, которые должны давать оценку документам, вызывающим сомнения. Но ни в коем разе не то, к чему мы пришли».

По словам севастопольского омбудсмена Павла Буцая, помимо справок с Украины, граждане сталкиваются с разным подсчетом пенсионного стажа и полагающихся выплат. Те, кто служил в ВМС Украины по факту получают пенсии выше, чем те, кто живя в Севастополе, служил на ЧФ РФ.

«Те категории, которые служили на флоте в тяжёлое время, когда Украина со своей стороны препятствовала перемещению сотрудников Черноморского флота, техники, когда с Западной Украины приезжали «студенческие братства» для блокировки штаба ЧФ, все те люди, которые сохранили присягу России в трудные времена, к сожалению, оказались в той ситуации, когда получают пенсию ниже, чем служившие в Вооружённых силах Украины. В данный момент эта ситуация решается, но одно дело, когда каждый человек идет в суд с иском, другое – когда это решается в системе законодательно, с обязательствами провести перерасчёт пенсии, заслуженной, которую человек действительно своим трудом, своей службой заслужил», – подчеркнул Буцай.

В сложной ситуации оказались те граждане РФ, которые на момент референдума 2014 года имели украинское гражданство и работали на украинских предприятиях. Органы Пенсионного фонда не засчитывают им стаж, поскольку страховые взносы шли в ПФ Украины. Причем этот печальный опыт учли при присоединении Херсонской, Запорожской областей и республик Донбасса – там для всех, кто имел гражданство РФ на момент вхождения в федерацию, пенсионный стаж засчитывается полностью.

Получается, что севастопольцы и крымчане оказались за бортом системы пенсионного страхования. И чтобы доказать эту несправедливость – нужно пройти судебные инстанции, начиная с районного суда и заканчивая Верховным судом РФ.

Но даже судебный вердикт, подтверждающий стаж и выплаты, еще не означает перерасчет пенсии. Органы ПФ не проводят индексацию пенсионного капитала, вновь ссылаясь на то, что не получали взносы за работника. Приходится вновь обращаться в суд и по второму кругу проходить инстанции. Как отметил Буцай, дожить до справедливого перерасчета удается не всем.