В Севастополе отставной военный осуждён за шпионаж

17.06.2022  21:31 (Мск), Севастополь
Любовь Смирнова.  
Просмотров: 709
 
Вооруженные силы, Дзен, Криминал, Общество, Политика, Россия, Украина
Новости Украины

В Севастополе вынесли приговор военному пенсионеру, которого обвинили в государственной измене.

Он собирал сведения о дислокации и деятельности частей и подразделений ЧФ России и передавал представителю иностранного государства, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

В Севастополе вынесли приговор военному пенсионеру, которого обвинили в государственной измене. Он собирал сведения...

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости.


Как сообщили в пресс-службе горсуда Севастополя, выйдя на пенсию, уроженец города Мурманск работал на гражданской должности в ЧФ.

«Во время исполнения служебных обязанностей в ходе личного общения с военнослужащими путем выведывания собирал сведения о кадровом составе штаба Черноморского флота и дислокации воинских частей, – уточнили в суде. – В дальнейшем, достоверно зная о наличии в собранных сведениях государственной тайны, он передал их путем устного сообщения представителю иностранного государства».

Факт распространения сведений, носящих государственную тайну, относится к 2007 году. Сейчас подсудимому уже почти 70 лет. Тем не менее, свою вину он признал, объяснять что-либо на заседании отказался, и ближайшие 7 лет проведет в исправительной колонии строгого режима. Суд также лишил подсудимого воинского звания и государственных наград.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Метки: ,

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту




За мат, оскорбления, Администрация Сайта вправе удалять сообщения и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!

По вопросам разбана обращаться на [email protected]


Все новости за сегодня
  • Июнь 2022
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Май    
     12345
    6789101112
    13141516171819
    20212223242526
    27282930  

  • Подписка на новости Политнавигатора




    • Спасибо!

    Теперь редакторы в курсе.

    Закрыть