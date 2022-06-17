В Севастополе отставной военный осуждён за шпионаж

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Новости Украины

В Севастополе вынесли приговор военному пенсионеру, которого обвинили в государственной измене.

Он собирал сведения о дислокации и деятельности частей и подразделений ЧФ России и передавал представителю иностранного государства, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Как сообщили в пресс-службе горсуда Севастополя, выйдя на пенсию, уроженец города Мурманск работал на гражданской должности в ЧФ.

«Во время исполнения служебных обязанностей в ходе личного общения с военнослужащими путем выведывания собирал сведения о кадровом составе штаба Черноморского флота и дислокации воинских частей, – уточнили в суде. – В дальнейшем, достоверно зная о наличии в собранных сведениях государственной тайны, он передал их путем устного сообщения представителю иностранного государства».

Факт распространения сведений, носящих государственную тайну, относится к 2007 году. Сейчас подсудимому уже почти 70 лет. Тем не менее, свою вину он признал, объяснять что-либо на заседании отказался, и ближайшие 7 лет проведет в исправительной колонии строгого режима. Суд также лишил подсудимого воинского звания и государственных наград.