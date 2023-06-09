В Севастополе памятник Нахимову и ещё 148 исторических объектов оказались бесхозными

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Полторы сотни памятников Севастополя официально не имеют хозяина. Причина в дороговизне реставрации, которую балансодержатели обязаны проводить по закону, но средства на это не выделяются.

Как передает корреспондент «ПолитНавигатора», на сессии Законодательного собрания Севастополя депутаты решили поддержать коллег из Заксобрания Республики Карелия.

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Они обратились к вице-премьеру Татьяне Голиковой и министру финансов Антону Силуанову определить федеральный бюджет источником средств на содержание бесхозных памятников.

«Получили письмо Севнаследия на наш запрос в отношении того, какое количество памятников, объектов культурного наследия регионального значения в Севастополе не имеет балансодержателя. В этом списке 149 объектов. С большим удивлением узнал, например, что у нас такие знаковые для Севастополя объекты, как памятник Нахимова на площади Нахимова, памятник Ленину на городском холме, памятник Славы второй Гвардейской армии на Северной стороне – первый, установленный после освобождения города, не имеют балансодержателей. Наши коллеги из Севнаследия подготовили проект распоряжения правительства Севастополя о закреплении этих памятников за ГБУ города Севастополя. Но этот проект распоряжения не был согласован по двум причинам. Первая – это то, что не выделяется необходимое финансирование. Ну и вторая – то, что это большая ответственность за сохранение и содержание таких объектов», – подчеркнул депутат Законодательного собрания Севастополя Вячеслав Горелов.

Чтобы объекты культурного наследия можно было поставить на баланс, сначала их нужно отреставрировать. А на это нужны средства из федерального бюджета.