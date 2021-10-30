В Севастополе пытаются остановить начатую при Украине застройку крупнейшего парка

30.10.2021 23:46 (Мск), Севастополь, Максим Карпенко

В Севастополе готовят под застройку участок на побережье, прилегающий к крупнейшему в городе парку Победы – хотя эта земля могла бы быть использована для расширения парковой территории взамен участкам, незаконно застроенным в украинские времена.

Об этом говорилось на заседании Законодательного собрания города, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Проект элитной застройки презентовали на архитектурно-художественном совете. Он предусматривает строительство комплекса на 500 квартир. Проект межевания и планировки территории был утвержден еще в 2018-м году предыдущим губернатором Дмитрием Овсянниковым.

Депутата Заксобрания Вячеслав Горелова раскритиковал планы по застройке.

«От города отбирают кусок земли. То есть, город передает в аренду кусок земли, площадью почти три гектара. Застройщик, понятно, что приобретает. Он получает землю и прибыль от застройки этого квартала элитным жильем. Что теряет город? Город теряет безвозвратно свой ценный земельный ресурс и получает при этом другие проблемы, которые касаются обеспечения инженерными коммуникациями, водоснабжением. Город получает проблемы, связанные с тем, что этих людей, которые там будут жить, необходимо будет где-то лечить, обслуживать с медицинской точки зрения. Там будут жить люди, у которых будут и есть дети. Необходимо этих детей учить. То есть, для города это серьезные проблемы и издержки, а у застройщика прибыль», – заявил Горелов в эфире телеканала «Первый Севастопольский».

Более того, застройка угрожает и участку самого парка – эта часть территории с зелеными насаждениями перешла в частные руки еще в украинские времена и легализована решениями судов уже в РФ.

Речь идет о реабилитационном центре для инвалидов «Мир», который начали строить еще в 2012-м году во времена украинской принадлежности Крыма. Тогда стройку пытались остановить горожане, устраивая митинги, но это не помогло, и спустя несколько лет вместо заявленного центра появились элитные апартаменты, продавать которые стали по цене от 87 до 118-ти тысяч рублей за квадратный метр. Сейчас этот участок разделили на два, и незастроенную часть площадью 0,7 га выставили на продажу.

Депутаты попытались узнать у главы Департамента имущественных и земельных отношений Оксаны Кузнецовой о законности застройки части парка.

«Жителями города подмечена не очень хорошая тенденция, когда лакомые, как жители называют, земельные участки отдаются под элитную жилищную застройку, а застройка социально значимого жилья, почему-то у нас осуществляется на обремененных участках или проблемных участках. Недавно жители Гагаринского района, озадаченные недавним анонсированием застройки Парка Победы. Предполагается застроить элитным жильем участок 2,8 гектаров. Этот участок был отдан ДИЗО в 2018-м году судом. Дайте комментарий по этому участку – какой там вид разрешенного использования земель, как так получилось, что там будет осуществляться застройка элитным жильем?» – спросила депутат Елена Глотова.

Кузнецова на это ответить не смогла:

«По Летчиков 12 не готова ответить. Если вы не против, профильный зам по земле существует. Если возможен ответ в настоящий момент, я думаю, прокомментирует».

Но и заместитель Кузнецовой Евгений Широков не смог дать конкретного ответа:

«Указанный земельный участок был предоставлен в аренду с учетом решения суда. На сегодняшний день договор зарегистрирован и учтен в Едином государственном реестре недвижимости. Вид разрешенного использования уточним, дополнительно отвечу – не готов сейчас сказать».