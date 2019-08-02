В Севастополе раскулачат соратника Жириновского

02.08.2019, Севастополь, Максим Карпенко

В Севастополе будет ликвидирована монополия на вывоз мусора компании «Чистый город», которую связывали с депутатом от ЛДПР Ильей Журавлевым.

Об этом в эфире телеканала Первый Севастопольский заявил депутат Госдумы Дмитрий Белик, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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По словам парламентария, депутаты из трех городов федерального значения подготовили законопроект, который уже приняла Госдума, позволяющий отказаться от единого оператора по вывозу мусора, открыв этот рынок для захода конкурентов.

«Я планирую с врио губернатора на рабочей встрече это обсудить, потому что проблемы у нас есть, тарифы высокие, а качество вывоза мусора оставляет желать лучшего. Для городов федерального значения депутаты Госдумы от трех городов – Москвы, Санкт-Петербурга и Севастополя подготовили законопроект, который сейчас является законом – мы имеем право в городах федерального значения отказаться на три года от единого оператора, допустив на этот рынок другие предприятия, которые очень долго работали на этом рынке.

Такие, как АТП 2628 и другие. Тем самым создав конкуренцию и позволив за эти три года подготовить площадку. Дорожная карта должна включать в себя строительство высокотехнологичного завода по переработке мусора. То есть, это должен быть серьезный инвестор.

У нас же получилось так, что единый рекооператор – это просто человек, который получил монополию и отчасти на субподряды нанимает одну-две фирмы, поддерживая высокие цены», – завил Белик.