В Севастополе считают, что городское правительство необоснованно завысило тарифы ЖКХ

15.01.2019, Севастополь, Галина Шершнева

Наступивший год станет для Севастополя годом роста тарифов на ЖКХ. Новые расценки на коммунальные услуги правительство города опубликовало в самом начале января. Тарифы повысятся дважды: с 1 января и с 1 июля.

Уже вырос на 14,4% тариф на водоснабжение и водоотведение. С 1 июля на 7,7% вырастут тарифы в сфере электроснабжения, и на 8,9% – на газоснабжение. В целом за год рост тарифов на электроэнергию составит 9,5%, на газ – 11%.

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При этом в правительстве утверждают, что в целом плата за жилищные и коммунальные услуги вырастет на 7,6%. Однозначная цифра получилась за счет того, что услуги управляющих компаний подорожали всего на 4,6%. Однако в правительстве предупредили: для оказания качественных услуг управляющие компании должны повысить их стоимость на 20%. То есть улучшения обслуживания горожанам ждать не стоит.

Наиболее болезненно в Севастополе восприняли рост цен на воду. Это связано с тем, что власти соседней Республики Крым еще в конце октября сохранили для населения льготный тариф на воду в размере 31,55 руб за кубический метр, тогда как в городе русской славы он вырос с 34,69 руб./м куб. до 39,28 руб./м куб.

Депутат Законодательного собрания Севастополя Александр Караваев предположил, что таким образом чиновники пытаются восполнить 2 млрд руб, полученные ими из федерального бюджета на строительство очистных сооружений. Эта сумма была переведена в банк, лишенный лицензии, и «сгорела»

«Как вариант: потерянные два миллиарда на КОС «Южные» надо как-то компенсировать. Пытаются сделать это за счет населения. Или же таким образом пытаются экономить воду. Однако на душу населения у нас расход небольшой, поскольку отсутствует централизованное горячее водоснабжение. Другое дело, что есть утечки очень большие: по официальной статистике водоканала они составляют порядка 40%», – сказал Караваев в интервью телеканалу НТС.

Он добавил, что в других городах федерального значения – Москве и Санкт-Петербурге – тарифы на воду ниже, чем в Севастополе. При этом средние зарплаты там, существенно выше.

Караваев уже направил запрос в правительство, в котором попросил обосновать столь значительное повышение тарифа на волу. Кроме того, обещает депутат, Заксобрание займется повышением и других тарифов.

В целом в Севастополе ожидали, что тарифы повысят, как и обещало федеральное правительство, на незначительный коэффициент инфляции и процент роста НДС. В городе полагают, что местная власть совершила недопустимую самодеятельность.