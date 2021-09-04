В Севастополе спорят, как наказать прикуривших от Вечного огня

04.09.2021 00:41 (Мск), Севастополь, Максим Карпенко

В Севастополе двое парней, не стесняясь, позировали на видео, прикуривая от Вечного огня на новом монументе жертвам Гражданской войны в России, а снимала их девушка, которая весело смеялась за кадром.

Как передает корреспондент «ПолитНавигатора», полицейские оперативно установили личности подростков, которыми оказались 16-летние местные жители.

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Интересно, что с призывом избежать крайне строгих мер по отношению к правонарушителям выступил депутат заксобрания Антон Пархоменко. Он написал обращение к руководству Следственного комитета.

«Разумеется, подобное поведение имеет явный антиобщественный характер, такие проступки необходимо пресекать и принципиально наказывать людей, их совершивших, за откровенное неуважение к памяти и истории Отечества. Однако при этом я считаю, что наказание должно быть соразмерным преступлению. Поступающая на настоящий момент из официальных источников информация свидетельствует о пристальном внимании Центрального аппарата Следственного комитета Российской Федерации к данному инциденту, что обусловило возбуждение уголовного дела по признакам состава преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 214, п. «а» ч.2 ст. 243.4 УК РФ. Не вдаваясь в рассуждения о правовой оценке указанных деяний, отмечу лишь, что в действиях подозреваемых вряд ли возможно усмотреть «мотивы политической, идеологической, расовой, национальной или религиозной ненависти или вражды либо по мотивам ненависти или вражды в отношении какой-либо социальной группы». Скорее это обычное хулиганство. Также маловероятно (даже при большом усердии следователей) собрать доказательства «уничтожения либо повреждения» памятника от прикуривания сигареты. Тем не менее, указанные статьи УК РФ подразумевают достаточно серьёзное наказание, в том числе многомиллионный штраф либо лишение свободы на срок до пяти лет. К сожалению, у меня есть опасения, что расследование данного инцидента и наказание виновных может стать показательным в своей принципиальности и жесткости. Разумеется, конкретную меру наказания определит суд. Однако при этом он будет опираться на факты, полученные при расследовании – поэтому важно, чтобы оно было максимально объективным. Я, например, был бы счастлив узнать, что этим молодым людям назначат максимум обязательные работы и они много часов будут мести улицы, думая о своем поведении», – пишет Пархоменко в обращении.

Он также обращает внимание, что ранее направленные им обращения по поводу возможных коррупционных деяний чиновников в ходе реконструкции центра Севастополя остались без реакции силовиков.

«Кто опаснее – малолетние хулиганы, которые совершили глупость, или матерые мошенники, которые паразитируют на госконтрактах?» – задает вопрос депутат.

Между тем, практически одновременно стало известно и о том, что в Севастополе двое малолетних воришек попытались украсть пожертвования из часовни Михаила Архангела, которая расположена на территории комплекса «35-я береговая батарея». Преступники подготовились – надели маски и перчатки, но попали на камеры видеонаблюдения. В музее заявили, что не будут обращаться в полицию, но назвали произошедшее позором.

«Там 10-11-летние мальчишки, маленькие пацанята. Мы просто хотим, чтобы люди знали, что случилось такое, что есть у нас и такие детки», – заявила замдиректора музея Татьяна Уманская.

Крымский политолог Андрей Никифоров призывает не делать выводов о наличии каких-либо тенденций в Севастополе.

«Разного рода идиотов и придурков хватает везде. При наличии видеокамер, которые устанавливаются сейчас рядом с разного рода объектами, о чем даже придурки в принципе должны были бы знать, это просто становится более известным, чем раньше. Вот и все – никакой другой симптоматики я здесь не вижу. Мало того, это неискоренимо – идиоты и придурки будут в каждом следующем поколении, невозможно от них избавиться вообще», – заявил Никифоров «ПолитНавигатору».