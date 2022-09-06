В Севастополе торговцы мешают восстановить бомбоубежище

Новости Украины

В Севастополе бомбоубежище под бывшим заводом радиоэлектроники, где ныне располагается торговый центр «Муссон», переоборудуют в культурный центр с сохранением основного предназначения – служить укрытием для посетителей центра и близлежащего микрорайона.

Преобразование пространства доверили команде АНО «Равелин», которая уже много лет успешно развивает музей «Подземный Севастополь».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости.

Но руководство ТЦ не хочет иметь таких соседей и обрубило доступ к коммуникациям, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Несколько сотен квадратных метров и десяток помещений предназначались для спасения сотрудников севастопольского радиозавода им. Калмыкова. Со времен Холодной войны в них хранились противогазы, костюмы радиационной и химической защиты, ампулы с реагентами, маскхалаты и носилки. Системы фильтрации воды, очистки воздуха, дизель-генераторная на 50 киловатт рассчитаны на одновременное пребывание до 1,5 тысяч человек. За всем этим следило руководство завода, пока в украинский период предприятие не обанкротили и не превратили в торговый центр, как многие другие промышленные объекты Севастополя.

Заброшенное убежище было передано музею «Подземный Севастополь» для создания новой локации творческой молодёжи. Ожидалось, что в благоустроенных помещениях бывшего убежища будут проводить кинопоказы, выставки, театральные постановки и музыкальные концерты. Однако последние события – атаки украинских дронов на штаб флота и регулярная работа ПВО в Севастополе – показывают, что убежище нужно восстанавливать и для его прямого назначения.

Представители культурного сообщества города уже очистили площадь от наследия Холодной войны, но столкнулись с холодным отношением руководства ТЦ – его хозяин Владимир Плотка не дает подключить бывшее бомбоубежище к электричеству, а, значит, и запустить вентиляцию, и вдобавок распорядился заглушить канализационные и водопроводные трубы. И это при том, что целевое значение помещения сохраняется – это укрытие для людей, как и другие крупные бункеры города, в которых сейчас действуют музеи – 30-я батарея, музей подводных лодок, бункер «Сталин» и музей «Подземный Севастополь». И пока с АНО «Равелин» никто этих обременений не снимал.

«Понятно, что без сотрудничества с «Муссоном» подключить коммуникации возможности нет. А «Муссон» отключил бункер от воды (поставил заглушки и обрезал трубы) и от канализации. Система водоснабжения и канализации у объектов завода «Муссон» и бункера общая. Строились они в ансамбле, – пишет на своей странице в соцсетях одна из участниц проекта по преобразованию бомбоубежища в культурную среду, актриса Катерина Прилепская. – То есть Нурова (руководителя «Равелина») обязали в кратчайшие сроки подготовить бомбоубежище под прием возможных пострадавших людей. (Про мирное время мы пока не говорим. Оно еще не наступило). Но сделать он этого не может, потому что ему это сделать просто не дают. Конечно, есть рычаги воздействия – губернатор, правительство, ФСБ, прокуратура, суды, президент, в конце концов. Но хотелось бы договориться просто по-человечески».

По-человечески – подразумевает ответственность перед обществом за себя и свои действия. В 2018 году после трагедии в кемеровском торговом центре «Зимняя вишня», где в результате пожара погибли 60 человек, в том числе 41 ребенок, проверка МЧС затронула все переоборудованные в ТЦ промышленные площадки.

Тогда «Муссон» на предписание об устранении нарушений ответило митингами и пикетами, обвинив власти в попытке рейдерского захвата.