В Севастополе украинский шпион выслушал суровый приговор

19.12.2022  21:20 (Мск), Севастополь
Любовь Смирнова.  
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Вооруженные силы, Дзен, Диверсии, Крым, Общество, Политика, Россия, Севастополь, Скандал, Спецоперация, Украина


В Севастополе к 12 годам лишения свободы приговорили украинского шпиона.

Молодой человек выполнял задания ГУР Минобороны Украины, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

В Севастополе к 12 годам лишения свободы приговорили украинского шпиона. Молодой человек выполнял задания...

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24-летнего гражданина России арестовали в начале прошлого года. Изначально его заключили под стражу в Севастополе. Но позже перевели в Москву и продлили арест.

«Было установлено, что Петрушин Евгений Вадимович по заданию Главного управления разведки Министерства обороны Украины в 2020-2021 гг. собирал и передавал сведения о деятельности Черноморского флота, которые могли быть использованы против безопасности Российской Федерации», – уточнили в пресс-службе ФСБ по Крыму и Севастополю.

Суд признал Петрушина виновным в совершении государственной измены и приговорил к 12 годам лишения свободы в исправительной колонии строго режима, штрафу в размере 100 тысяч рублей и ограничению свободы на 1 год.

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