В Севастополе власти не могут наказать коммерсанта, вывозящего песок с побережья на федеральные стройки

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Добыча песка в Языковой балке Севастополя стала делом принципа для губернатора Михаила Развожаева. Два года он с ней борется, и столько же песок из балки идет на многочисленные стройки за федеральные средства.

Буквально недавно стало известно, что победоносная война с компанией «Листригоны» оказалась пшиком для исполнительной власти города-героя. Штраф в 850 тысяч рублей, которые Севприроднадзор насчитал за добычу песка без лицензии арендаторам участка, был отменен.

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А все потому, что участка недродобычи нет в реестре. И в таком случае арендатору территории нечего вменить. Это все равно, что пользователю пляжа предъявить обвинение, что с прибрежной полосы вывозят песок – участка в лицензионном перечне нет, значит, нет нарушения.

За предыдущую добычу песка, по мнению Развожаева, нарушитель должен понести ответственность.

«Дело было возбуждено, но за давностью сроков было закрыто, – пояснил губернатор. – Два года все происходило. Фактически вина была признана, но никакого наказания не последовало».

Правительство Севастополя подало новый гражданский иск на 80 миллионов рублей ущерба, причиненного городу от незаконной добычи полезных ископаемых без лицензии. Также было заявлено ходатайство следствию об осмотре техники, с помощью которой незаконно добывали и вывозили гравий, и наложении ареста на эти транспортные средства.

Пока что добыча песка в Языковой балке приостановлена.