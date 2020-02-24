В Севастополе восстанавливают «Россию» после Украины

24.02.2020, Севастополь, Максим Карпенко

Севастопольский кинотеатр «Россия», пришедший в упадок во времена Украины, после реконструкции получит экран, аналогичный тому, что установлен в Кремлевском дворце.

Об этом в эфире «Севинформбюро» сообщил директор ГАУ «Севастополь кино» Дмитрий Гарнега, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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По словам Гарнеги, сегодня в кинотеатре проходит ремонт, здесь появятся три кинозала на 450 мест.

«Полностью будут переоборудованы в современном формате все три зала. В большом зале будет установлен единственный пока в Крыму лазерный проектор. Самый мощный, какой есть в линейке, самый большой в Крыму экран – он размером будет 25 на 10. Больше экранов не бывает в природе, потому что их невозможно перевезти. Экран ведётся целой тубой, а больше 10-ти метрового длинномера не бывает. В Кремлевском дворце стоит точно такой экран – 25 на 10», – заявил Гарнега.