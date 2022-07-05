В Севастополе вспоминают Нахимова и защитников Графской пристани от украинского надругательства

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Новости Украины

Севастополь отмечает две памятные даты, внесенные в календарь истории города – 220 лет со Дня рождения адмирала Павла Нахимова и 14 годовщину Дня защитника Графской пристани.

В 2008 году благодаря активной позиции горожан командованию ВМСУ не удалось установить мемориальную доску в честь 90-летия поднятия украинских флагов над кораблями Черноморского флота, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Напомним, 5 июля 2008 года вопреки решению горсовета Севастополя об обязательном согласовании с депутатами установки памятников и мемориальных табличек украинское командование флота предприняло попытку закрепить на Графской пристани знак в честь 90-летия поднятия над кораблями ЧФ украинского флага. Таким образом, ВМС Украины хотели отметить 16 годовщину своего создания. Но никаких разрешительных документов на установку таблички не оформили, решив продавить силой.

Утром перед Графской пристанью выросли металлические ограждения и кордон морских пехотинцев. Против них вышло около 500 жителей Севастополя, которые прорвали ограждение, сорвали табличку, вывезли на катере на середину Ахтиарской бухты и утопили. После этого несколько человек из числа манифестантов были задержаны, против них возбудили уголовное дело по статье «хулиганство».

Расследование длилось несколько лет, и еще несколько длилось судебное разбирательство, поскольку по всем показаниям хулиганские действия начали военнослужащие ВМСУ, повалив депутатов на ступени Графской пристани, а дальнейшие действия севастопольцев были ответной реакцией. Более того – как только табличку оторвали от стены, противостояние прекратилось.

После воссоединения Крыма с Россией обвиняемых активистов оправдали. В 2015 году Законодательное собрание Севастополя приняло закон о памятных датах и праздниках, которым учредило 5 июля День защитников Графской пристани.