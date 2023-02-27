В Севастополе взяли украинских шпионов
ФСБ задержала двоих жителей Севастополя, работавших на украинские спецслужбы.
Как сообщили в пресс-службе ведомства, 43-летний и 28-летний жители города были наводчиками по заданию СБУ, передает корреспондент «ПолитНавигатора».
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Кроме того, задержанные собирали данные о месторасположении военных объектов.
«Мужчина 1979 г.р. выполнял разведывательные задания Службы безопасности Украины по сбору сведений о местонахождении военных объектов и передавал эту информацию посредством электронной почты с соблюдением мер конспирации.
Второй подозреваемый подтвердил свои намерения о конфиденциальном сотрудничестве со Службой внешней разведки Украины в телефонном разговоре, однако передать данные не успел по независящим от него обстоятельствам», – говорится в сообщении.
Возбуждено уголовное дело, подозреваемым грозит до 28 лет лишения свободы.
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