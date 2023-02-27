В Севастополе взяли украинских шпионов

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ФСБ задержала двоих жителей Севастополя, работавших на украинские спецслужбы.

Как сообщили в пресс-службе ведомства, 43-летний и 28-летний жители города были наводчиками по заданию СБУ, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Кроме того, задержанные собирали данные о месторасположении военных объектов.

«Мужчина 1979 г.р. выполнял разведывательные задания Службы безопасности Украины по сбору сведений о местонахождении военных объектов и передавал эту информацию посредством электронной почты с соблюдением мер конспирации. Второй подозреваемый подтвердил свои намерения о конфиденциальном сотрудничестве со Службой внешней разведки Украины в телефонном разговоре, однако передать данные не успел по независящим от него обстоятельствам», – говорится в сообщении.

Возбуждено уголовное дело, подозреваемым грозит до 28 лет лишения свободы.